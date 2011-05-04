6391 هکتار از اراضی سمنان آبیاری تحت فشار اجرا می شود

حسین علیپوران در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: بر اساس مصوبه نشست آبیاری تحت فشار این استان مقرر شد از این مقدار دو هزار و 800 هکتار در شاهرود، یک هزار و 671 هکتار در دامغان، یک هزار هکتار در گرمسار، 700 هکتار در سمنان و 320 هکتار در مهدیشهر سامانه آبیاری تحت فشار اجرا شود.

وی گفت: 50 درصد از کل هزینه های اجرای سیستم های نوین در هر هکتار تا سقف حداکثر 25 میلیون ریال توسط سازمان جهاد کشاورزی به صورت بلاعوض تامین می شود.

به گفته وی، این اعتبار از محل مصوبه شورای عالی آب در سطح ملی تامین شده است که برای اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار هیچ گونه محدودیت اعتباری در سقف اعام شده وجود ندارد.