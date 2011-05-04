به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مرکز اسلامی النور و مسجد این مرکز به منظور آشنایی اعضای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند با اسلام اقدام به برگزاری مراسم گشایش درهای مسجد کرده و قرار است در جریان این مراسم دو سخنرانی در رابطه با رابطه اسلام با ادیان الهی ارائه کند.

محمد فهمی امام جماعت مسجد النور در رابطه با این مراسم گفت: ما امیدواریم که مراسم گشایش درهای مسجد دوستان و همسایگان ما را در شهر ترغیب کند تا به در ساختمان جدید ما حضور یافته و در جشنی که به مناسبت گشایش ساختمان جدی برگزار می‌شود شرکت کنند.

مسجد النور چندی پیش اقدام به توسعه فضای ساختمانی خود کرد و در نتیجه رشد جمعیت مسلمان این منطقه ساختمان مرکز اسلامی و فضای شبستان مسجد را افزایش داد.

این مرکز علاوه بر یک مسجد بزرگ از شش کلاس درس و یک سالن سخنرانی برخوردار است.

از زمان یازدهم سپتامبر مسلمانان امریکایی که تعداد آنها بین شش تا هفت میلیون نفر تخمین زده شده نسبت با فرسایش حقوق مدنی خود رو به رو شده‌اند چرا که در این کشور ستادهای بسیاری برای تیره و تار کرده دین اسلام فعال هستند.

بسیاری از نهادها، گروهها و مراکز اسلامی در نتیجه تلاشهای برخی از ستادها برای لکه‌دار کردن نام مسلمانان اقدام به برگزاری مراسم گشایش درهای مسجد کرده و سخنرانی‌هایی با هدف آشنایی جامعه غیرمسلمان با اسلام و آموزه‌های آن برگزار کردند تا علاوه بر رفع باورهای نادرست حقیقت دین مبین اسلام را در جامعه‌ای که در آن زندگی کرده، منعکس کنند.