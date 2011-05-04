489 مدرسه در گنبد فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نبی الله آخوندی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان شهرستان افزود: همچنین سه هزار و 628 فرهنگی به امر تعلیم و تربیت مشغول هستند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گنبدکاووس از معلمان خواست در تقویت و ارتقای بیشتر معنویت درجامعه بوی‍‍ژه نسل جوان تلاش کنند.

حجت الاسلام علی فتحی گفت: رسالت اصلی معلم درکنار مقوله علم و دانش، پرورش و تربیت انسان است که باید بیش از پیش به آن توجه و عمل شود.



وی با بیان اینکه در آموزه‌های دینی ما نیز مقوله تعلیم و تربیت حرف اول را می‌زند، افزود: در جامعه اسلامی ما که منزلت معلم از جایگاه رفیعی همچون مقام انبیاء برخوردار است، نقش معلم در این خصوص بسیار پر رنگ است.



حجت الاسلام فتحی همچنین با تبریک هفته معلم و تسلیت سالروز شهادت استاد مطهری، اضافه کرد: شهید مطهری بنیانگذار وحدت بین حوزه و دانشگاه بود



شهرستان گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.

