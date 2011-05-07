به گزارش خبرنگار مهر، حمید عطاالهی دبیر سازمان لیگ دوچرخه‌سواری، مسئول کمیته مسابقات، مشاور رئیس فدراسیون، مسئول بخش رایانه و یکی از معدود متخصصان دستگاه فتوفینیش فدراسیون دوچرخه‌سواری به دلیل تغییر شغل از سمتهای خود استعفا کرد و قصد بازگشت به این مجموعه را ندارد.

عطا الهی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اینکه " شما بلافاصله پس از زدن حکم محمدی به عنوان سرپرست سازمان لیگ از فدراسیون دوچرخه‌سواری جدا شدید، آیا با این انتصاب مشکل داشتید؟، افزود: دلیلی جز تغییر شغلم برای جدا شدن از فدراسیون دوچرخه‌سواری نداشتم . هرچند زنگی آبادی در ابتدا پیشنهاد این مسئولیت را به من داد اما خودم از وی خواستم تا فردی را به سازمان لیگ بیاورد که از دوچرخه‌سواران با سابقه کشور باشد.

دبیر پیشین سازمان لیگ دوچرخه‌سواری ایران ادامه داد: مصائب و مشکلات دوچرخه‌سواری مربوط به یک یا دو سال گذشته نیست و سالهاست که گریبان این رشته را گرفته و این روزها تبدیل به رسوب شده که مقابل تغییرات مقاومت می‌کند.

وی تصریح کرد: با شرایط و امکانات موجود حل بسیاری از مشکلات این رشته نیاز به "چوب جادو" دارد. معتقدم دوچرخه‌سواری این روزها در حال پوست اندازی است و برای اینکه روند توسعه ای خود را تسریع کند نیازمند توسعه امکانات، اعتبارات مالی و حضور نیروی انسانی متخصص و قوی است.

عطا الهی که در یک سال گذشته به عنوان دبیر سازمان لیگ دوچرخه‌سواری مسئولیت اجرای مسابقات را برعهده داشته است‌، خاطرنشان کرد: من بارها این مسئله را عنوان کرد‌ ام که سازمان لیگ دوچرخه‌سواری باید "نصف" دیگر فدراسیون باشد. این سازمان برای موفقیت باید بودجه مستقل داشته و با تشکیلاتی کاملا مستقل ادامه کار دهد تا بتواند به رشد و توسعه دوچرخه‌سواری کمک کند.