وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمامی سهمیه های دریافت آرم طرح ترافیک مانند وانت بارها و آژانسها تنها امروز را برای ثبت نام مهلت دارند گفت: کسانی که در این مهلت ثبت نام نکنند از سهمیه حذف می شوند .

وی ادامه داد: افراد حقیقی نیز که در سایت ثبت نام کرده اما هنوز مدارک خود را تحویل نداده اند حداکثر تا فردا امکان مراجعه به دفاتر و تحویل مدارک را دارند و افرادی که در این فرصت مدارک و هزینه آرم را نپردازند، مجوز ورود به طرحشان ابطال می شود.

نوروزی با اشاره به اینکه فرایند صدور آرم طرح ترافیک تمام شده است، گفت: از فردا هیچ مراجعه حضوری برای صدور و پیگیری آرم طرح ترافیک نخواهیم داشت.

