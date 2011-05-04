مرتضی کاشی که در دیدار حساس صبای قم و تراکتور سازی تبریز به دلیل سه اخطاره بودن، در کنار حمید رضا فرزانه دو مدافع محروم تیم صبای قم بودند، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، تصریح کرد: بازی بسیار خوبی بود و فکر می کنم تمام آنهایی که این دیدار را از نزدیک دیدند از تماشای آن لذت بردند زیرا یکی از بهترین بازی‌های خود در لیگ دهم را ارائه کردیم.



وی افزود: بازی هم برای ما و هم برای تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز بسیار مهم و حساس بود، زیرا هر دو تیم به دنبال کسب پیروزی بودند، ولی تلاش زیادی از سوی بازیکنان هر دو تیم در زمین مسابقه به نمایش در آمد تا اینکه پایان بازی با برتری صبای قم همراه شد.



مقابل تراکتور سازی خوب بودیم و سه امتیاز را گرفتیم



کاپیتان تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: صبای قم در این دیدار خیلی خوب بازی کرد و با وجود مشکلات زیادی که کادر فنی ما از نظر مواجه بودن با بازیکنان محروم و مصدوم و حتی 10 نفره شدن داشت، اما بازیکنان ما در روزی که فوق العاده بودند انگیزه خوبی از خود نشان دادند و در کل نیز برتری از آن ما بود.



وی عنوان کرد: برای ما بازی در خانه حریف چندان حساس نبود زیرا می‌دانستیم که از این بازی چه می‌خواهیم و اگر در همان نیمه نخست پنالتی ما گل شده بود، تقریبا کار را تمام کرده بودیم اما برای اینکه کار به لحظات پایانی بازی کشیده نشود، بازیکنان در این دیدار نیز به دنبال پیروزی و سه امتیاز بازی واقعا دیدنی را از خود به نمایش گذاشتند و در نهایت به آنچه استحقاق آن را داشتیم رسیدیم.



کاشی اظهار داشت: تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز در چند بازی اخیر خود در خانه با مشکلات فراوانی مواجه بود و این مشکل آنها را بسیار آزار می‌داد، ضمن اینکه رویای آسیایی شدن سبب شده بود تا آنها به شکلی بازی کنند که بتوانیم راحت تر به آنها ضربه بزنیم و خوشبختانه همه دیدند که در مجموع خوب بودیم و سه امتیاز را گرفتیم.



تلاش صبا برای کسب 6 امتیاز مقابل نفت و ملوان



وی خاطرنشان کرد: با اینکه برتری برابر تراکتورسازی سبب تثبیت جایگاه ما در مکان دهم شد اما هدف ما رسیدن به رده هشتم جدول رده بندی لیگ برتر است که در صورت شکست دادن صنعت نفت آبادان و ملوان بندرانزلی در دو هفته باقی مانده تا پایان لیگ، این مهم نیز محقق می‌شود.



کاپیتان تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: در هفته سی و سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور باید با تیم خوب صنعت نفت ابادان بازی کنیم تیمی که در حال حاضر در رده نهم جدول است و با تلاش زیادی می‌توان این تیم را با شکست مواجه کرد.



وی تصریح کرد: بازیکنان صبای قم بعد از برد روحیه بخش مقابل تراکتور سازی انگیزه زیادی دارند که در این دیدار خانگی و همچنین بازی هفته پایانی با ملوان در انزلی بازی های خوبی را به نمایش گذاشته و صاحب 6 امتیاز این دو بازی شویم.

