محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: پیکارهای کشتی قهرمانی استان قم به سبب اینکه رقابت های دانش آموزی کشور را در پیش داریم، برگزار می شود تا چهره های شاخص رده های سنی مختلف در دو رشته آزاد و فرنگی مشخص شوند.



اعزام برترین‌ها به پیکارهای قهرمانی کشور



وی ادامه داد: مدعیان شرکت کننده در پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی انتخابی نوجوانان و جوانان قم در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برای کسب عناوین برتر اوزان مختلف به رقابت می پردازند تا ترکیب تیم های اعزامی به رقابت های دانش آموزی کشور نیز شناخته شوند.



رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: کشتی گیران حاضر در رقابت‌های کشتی انتخابی این سه رده سنی این هفته در رشته فرنگی رقابت‌های خود را برگزار می‌کنند تا نفرات برتر مشخص شوند و در هفته آینده نیز مسابقات رشته آزاد در همین رده‌های سنی برگزار می‌شود.



رقابت کشتی‌گیران نونهال در 9 وزن



وی خاطرنشان کرد: در این مسابقات کشتی گیران رده سنی نونهالان رشته فرنگی در 9 وزن با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا برترین‌ها برای حضور در اردوی تیم دانش آموزی و اعزام به پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور انتخاب شوند.



مصاف فرنگی‌کاران نوجوان در 10 وزن



حلوایی یاد آور شد: این در حالی است که رقابت‌های رده سنی نوجوانان کشتی فرنگی انتخابی تیم دانش آموزی قم برای اعزام به پیکارهای قهرمانی دانش آموزان کشور در 10 وزن برگزار می‌شود تا نفرات برتر اوزان مختلف برای حضور در اردو شناخته شوند.



جدال مدعیان رده سنی جوانان در 8 وزن



وی ابراز داشت: آخرین رقابـت‌ها در پیکارهای انتخابی تیم دانش آموزی قم در رده سنی جوانان کشتی فرنگی برگزار می‌شود که کشتی گیران شرکت کننده در این رده سنی رقابت‌های خود را در هشت وزن در سالن سلطان نژاد مجموعه ورزشی تختی قم برگزار می‌کنند.



دعوت برترین‌ها به اردوی آماده‌سازی تیم‌های منتخب قم



رئیس هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: در پایان رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی انتخابی تیم‌های نونهالان، نوجوانان و جوانان آموزشگاه‌های قم، برترین‌ها به اردوی آماده سازی تیم‌های دانش آموزی دعوت می‌شوند تا بعد از برگزاری تمرینات آماده‌سازی، به پیکارهای قهرمانی دانش آموزان کشور اعزام شوند.

