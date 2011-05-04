به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، برونو لیکونتی در سفر با گروه 12 نفره خبرنگار، عکاس و مستندساز خود به یزد اظهار داشت: مشخص ‌ترین وجهه شهر یزد، معماری خاص کویری آن است و بادگیرها، مناره ها و گنبدها مشخص‌ ترین جنبه ظاهری معماری این شهر هستند.

وی با اشاره به اینکه استان یزد از سرزمین ‌های بسیار تاریخی است، افزود: پس از بازدید از استان یزد، دلیل اینکه درکتاب‌ ها، یزد را به عنوان شهر نمونه خشت خام و دومین شهر تاریخی پس از ونیز در جهان می نامند، کشف کردم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد نیز در دیدار با این گروه اظهار داشت: حضور این گروه از اصحاب رسانه کشور ایتالیا در یزد با هدف آشنایی با فرهنگ، هنر و ابنیه متعدد تاریخی این استان صورت گرفته است.

بهرام رضایی افزود: حضور خبرنگاران و مستندسازان عرصه خبر و رسانه از کشورهای مختلف یکی از مهمترین روش ‌های اطلاع ‌رسانی و تبلیغات است که می تواند در معرفی بیش از پیش این استان موثر باشد.

رضایی ادامه داد: مسجد جامع کبیر، باغ دولت آباد، مجموعه امیر چقماق، بافت تاریخی شهر یزد، آتشکده، مجموعه امام تفت، موزه مردم‌شناسی تفت، خانه رزاقیان، آسیاب آبی،عقاب کوه، گنبد عالی ابرکوه، موزه مردم‌شناسی ابرکوه و سرو چهارهزار ساله از مهمترین جاذبه ‌های گردشگری بود که مورد بازدید خبرنگاران و مستند سازان ایتالیا قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: استان یزد با بیش از شش هزار اثر تاریخی و فرهنگی یکی از مهمترین مناطق تاریخی و دیدنی کشور ایران اسلامی است.

رضایی آمادگی استان یزد برای ایجاد زیرساختهای لازم برای تعامل در حوزه گردشگری و سرمایه گذاری را نیز اعلام کرد.

فرماندار یزد نیز در این دیدار که در هتل مشیرالممالک یزد برگزار شد، ضمن خیر مقدم به گروه رسانه‌ ای ایتالیا، ایتالیا را کشوری توسعه یافته دانست و گفت: صنعتی بودن وجه مشترک ایران و ایتالیا است.

عزیزالله سیفی خاطرنشان کرد: استان یزد استانی صنعتی است و صنعت بافندگی آن از شهرت زیادی برخوردار است البته صنعت شیرینی ‌سازی نیز در این استان از قدمتی دیرینه برخوردار است که شهرت آن از مرزهای ایران فراتر رفته ‌است.

وی از اصحاب رسانه ایتالیا خواست تا پیام صفا، صمیمت، عشق و نوع دوستی ملت ایران را به مردم کشور ایتالیا و سایر کشورها برسانند.

اصحاب رسانه کشور ایتالیا در سفر دو روزه خود به یزد، از مجموعه امیرچقماق، بافت تاریخی، کارگاه‌ صنایع ‌دستی، مدرسه ضیاییه، خانه ‌لاریها، آب انبار بازارچه یوزداران، باغ دولت‌ آباد، آتشکده، موزه مردم‌ شناسی تفت، مجموعه امام تفت، آسیاب آبی، سرو کهن ابرکوه، موزه مردم ‌شناسی ابرکوه و ... بازدید کردند.

خبرنگاران ایتالیایی یزد را به مقصد بازدید از جاذبه ‌های گردشگری استان فارس ترک کردند.