به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام سید مرتضی حسینی ظهر چهارشنبه در همایش افزایش بینش و بصیرت سیاسی و اعتقادی کارکنان تیپ 82 سپاه استان قزوین اظهارداشت: شهید مطهری با شناخت حق از باطل در تلاش بود تا ماهیت حقیقی کفر و طاغوت را برملا کند اما دشمنان کوردل به او فرصت ندادند تا به اهداف بلندش دست یابد.

وی با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان افزود: به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدای عزیز ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی امروز به همه نقاط جهان صادر شده است و بیداری ملل اسلامی که شاهد آن هستیم به نوعی ثمره همین انقلاب و تفکرات ناب امام خمینی (ره) است.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین خاطرنشان کرد: ملتهای مسلمان امروز پی برده اند که طاغوت را باید از بین برد زیرا رژیم سلطنتی و دیکتاوری مثل قزافی و عبدالله صالح هرگز به مردم اجازه اظهار نظر در مسائل سیاسی را نداده اند اما امروز ملتهای مسلمان آگاه شده اند و امیدواریم تا این انقلابها مقدمه انقلاب بزرگ حضرت مهدی(عج) باشد.

وی افزایش بصیرت و بینش سیاسی بسیجیان را لازمه مبارزه با جنگ نرم دشمن دانست و خواستار هوشیاری و بصیرت آحاد جامعه و بسیجیان شد.



