سرهنگ پاسدار بهزاد جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول درخصوص برگزاری مراسم چهارم خرداد که به عنوان روز مقاومت و پایداری مردم دزفول نامگذاری شده، اظهار داشت: برای هرچه باشکوه برگزار کردن این روز ستادی با عنوان ستاد چهارم خرداد و به ریاست فرمانداری ویژه دزفول و دبیری مرکز فرهنگی حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس دزفول تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه این ستاد در طول سال گذشته تا کنون جلسات متعددی برگزار کرده تا برنامه های در خور و شان دزفول برگزار کند، افزود: این بنیاد از زمان تشکیل در دزفول به جمع آوری آثار، مقالات، خاطره ها، عکسها، فیلمها و اسنادی از دوران دفاع مقدس این منطقه جمع آوری کند تا با احداث و راه اندازی موزه دفاع مقدس آینده گان از رشادتها و ایثارگریهای مردم و جوانان این مرزو بوم در هشت سال جنگ تحمیلی آشنا شوند.



جولایی گفت: سناریویی کامل از نقش رزمندگان و مردم دزفول در هشت سال دفاع مقدس از قبل از جنگ تحمیلی تا شروع جنگ، شکل گیری تیپ هفت ولیعصر(عج)، محورهای پدافندی و عملیاتی رزمندگان دزفولی از غرب کرخه تا دهلران، از شوش تا بستان، عملیاتهای فتح المبین و بیت المقدس، نقش مردم دزفول در پشتیبانی جبهه ها، موشک باران و جنایات رژیم بعثی عراق در دزفول و… را در دست طراحی داریم.



وی اعلام کرد: سریال مستندی با مضامین فوق در حال ساخت است که در خردادماه پخش خواهد شد و همچنین فیلمی مستند توسط گروه دفاع مقدس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین است که در روز چهارم خرداد از شبکه سراسری پخش خواهد شد.



دبیر ستاد چهارم خرداد دزفول گفت: برگزاری کنگره، فیلم، نمایشگاه، سخنرانی، خاطره گویی و برنامه های متنوع دیگری در روز چهارم خرداد در دزفول برگزار خواهد شد که مشروح آن متعاقبا اعلام خواهد شد.



رئیس موزه دفاع مقدس دزفول در خصوص سئوالی مبنی بر اینکه چرا اسم دزفول از لیست راهیان نور خارج شده پاسخ داد: از اول هم اسم دزفول در لیست راهیان نور نبوده است، مسیر آنها دوکوهه، کرخه، سایتهای چهار و پنج شوش ، فکه به طرف خرمشهر است.