به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین گلپرور در پاسخ به موارد مطرح شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر عدم واگذاری فاز 3 بندر شهید رجایی به کشتیرانی گفت : قرارداد موجود فی مابین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی از نظر حقوقی امضاء شده و همچنان پا بر جاست و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تاکنون میلیارد ها تومان هزینه برنامه ریزی و مطالعات لازم در این خصوص کرده است.

معاون بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: بر اساس توافقنامه موجود میان سازمان بنادر و دریانوردی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 89 مدارک لازم رادر زمان معین به مقامات بندر اعلام و وفق تواقفنامه منعقده مهندسین مشاور انتخاب و به این سازمان اعلام شده است.

وی ادامه داد : علاوه بر این گزارشات مدل مالی – فنی – اقتصادی این طرح نیز تقدیم واحدمسئول درسازمان بنادرودریانوردی شده است.

گلپرور در خصوص تامین منابع مالی طرح توسعه فاز 3 بندر شهید رجایی گفت: علیرغم تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا و اروپا مذاکرات به منظور تامین منابع فاینانس ادامه دارد و کارگروهی بطور مرتب مسائل را پیگیری می کند.

وی اظهار داشت : بر اساس مواد 3 و 4 توافقنامه ، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان طرف سرمایه پذیر در این توافقنامه می بایست اقدامات لازم راانجام و نظراتی را اعلام کند که تاکنون این امر محقق نشده است.

معاون بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد : به محض اجرای بندهای 3 و 4 توسط سازمان بنادر ودریانوردی ، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران الزامات بعدی را انجام و به یاری خدا به توسعه فاز 3 مطابق قرارداد همّت می گمارد.

وی در پاسخ به اینکه علت اصرار کشتیرانی به سرمایه گذاری این شرکت در ساخت ترمینال در بنادر ایران ؛ حضور رقابتی در بازار؛ کاهش هزینه‌ها و اجتناب از معطلی بی مورد خط کانتینری ایران چیست، افزود: خط کانتینری کشتیرانی در صورتی می تواند آینده خود را در 20 سال آینده و در این بازار رقابتی که خطوط خارجی و تحریم آمریکا و اروپا که فعالیت تجاری او را تهدید می کنند حفظ کند که تنها با تکمیل زنجیره تأمین از طریق ایجاد ترمینالهای اختصاصی؛ کاهش هزینه و شرکتهای سرویس دهنده؛ بتواند در بازارهای جهانی ادامه حیات بدهند بهمین دلیل گروه کشتیرانی تاکنون در مناطقی از جهان که نیاز تجاری داشته است ابزارهای لازم را فراهم آورده و در ایران هم پس از 2 سال تلاش – مطالعه و مذاکره موفق شده با سازمان بنادر ایران تفاهم نامه توسعه فاز 3 شهید رجایی را امضا کند.

گلپرور، به دلایل اقدام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سرمایه گذاری حدود 500 میلیون دلاری برای توسعه فاز 3 بندر شهیدرجایی اشاره کرد و افزود: صنعت حمل و نقل در هر کشوری جزء ارکان و پیش نیاز های توسعه صنعتی – کشاورزی اجتماعی آن کشور خواهد بود و در مجموع جزء شاخصه های رشد یافتگی هر کشور محسوب می شود منتهی نوع صنعت حمل و نقل در هر کشوری با توجه به موقعیت جغرافیایی و یا منطقه ای متفاوت است لذا زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی متناسب با وضعیت کشور طراحی و توسعه یافته و بر اساس شاخص های مربوطه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: به طور قطع نوع صنعت حمل و نقل در کشوری مثل اتریش و یا چک اسلواکی و یا... که ارتباطی با دریا ندارند با یونان – نروژ و مثلاً ایران متفاوت است کشورها بعضاً در صنایع حمل و نقل و یا راه آهن و یا هوایی برتری دارند و یا ممکن است بلحاظ داشتن سواحل طولانی نظیر یونان–سنگاپور در بخش دریایی بیشترین صنایع دریایی خود را توسعه داده و اثرگذاری صنایع و اشتغال های دریایی نقش عمده ای در اقتصاد آنها بازی کند.

معاون بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در ایران نزدیک به 3000 کیلومتر مرز دریایی وجود دارد و بیش از 250 میلیون تن از طریق دریاواردات و صادرات انجام می شودکه این حجم بارحدود 95درصد واردات کشور را تشکیل می دهد و سالانه بیش از 1 میلیون کانتینر در بنادر ایران جابجامی شونددر حالیکه بدلیل رشد اقتصادی و صنعتی کشور و توسعه صنایع پتروشیمی در عسلویه و بندر امام چشم انداز فعالیت بالای 5 میلیون کانتینردر سالهای نزدیک وجود دارد.

وی گفت: در چنین کشوری همزمان با توسعه راهها زمینی – ریلی – هوایی و سرزمینی پهناور مستعد می بایست امکان پهلودهی کشتیهای اقیانوس پیما در بنادر و نیز صنایع دریانوردی کشتی داری و کشتی سازی همزمان توسعه یابد.

گلپرور گفت : خوشبختانه بعد از انقلاب با همت دولتمردان ، بنادر ایران بخوبی توسعه یافت و بندر شهید رجایی وارد مدار شد و به مرور اسکله های مخصوص محمولات فله – محمولات کالای عمومی ( جنرال ) تاسیس شد و علی رغم آماده سازی اسکله های کانتینری وروند توسعه اسکله های کانتینری بعضاً با حجم ورود مناسب نبوده و کشتیها با معطلی و یا مشکلات در عملیات مواجه می شوند.

وی گفت :از طرفی خطوط کشتیرانی بزرگ نظیر مرسک لاین – CMA – EVERGREEN برای اینکه در کشورهای خود و یا محلهای اصلی تردد که در اصطلاح به آن HUB PORT می گویند معطل نشوند وهزینه های زمان از دست داده شده بعلت معطلی و یا هزینه های سرویس به کانتینر و... باعث تأخیر و از دست دادن جدول زمانی تردد و غیر رقابتی شدن نرخ آنها را باعث نشود اقدام به سرمایه گذاری و ساخت ترمینالهای اختصاصی می کنند.

معاون بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به کاهش شاخص های جهانی حمل و نقل BDI و نرخ کرایه حمل کشتیرانی در جهان ‌‌؛ به فعالیت جهانی و نرخ های کرایه حمل مشتریان ایرانی اشاره کرد و گفت: شاخص نرخ ها در دو بخش کشتیهای فله بر و کانتینر طی چند ماه اخیر سقوط کرده وامروز شاخص BDIبه حدود 1269 واحد برای محمولات فله و شاخص BCI به حدود 1564 برای کشتیهای کانتینری رسیده است. عواملی نظیر فاجعه سیل و طوفان در استرالیا – تحولات اقتصادی در چین و کاهش واردات سنگ آهن توسط چین و همینطور ایجاد تعرفه بر صادرات مواد خام در هندوستان عوامل موثر در این کاهش بودند.

وی گفت : بر این اساس از 20 روز قبل نرخ های حمل کانتینر بهبود یافته و در چین هم بعد از خاتمه تعطیلات عید و افزایش فعالیت های تولید آهن آلات در بخش فله نیز طی ماه گذشته بازار رونق بیشتری یافته به طوری که بازارهای جهانی به صورت مستمر متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و همینطور رونق و یا رکود اقتصادی در کشورها نوسان نرخ حمل ایجاد می کنند.

گلپرور افزود: خوشبختانه در منطقه آسیا چین و اخیراً هم هندوستان بخوبی در حال رشد و توسعه هستند و سایر اقتصاد های منطقه ای از جمله ایران ، اندونزی ، فیلیپین ، کشورهای حوزه خلیج فارس هم مواداولیه مناسب را ارائه تا دراین بستر توسعه و فعالیت در آسیا فراهم شود لذا ممکن است در مقاطعی رکود ایجاد شود ولیکن فعالیت حمل و نقل بین المللی همچنان ادامه دارد.

وی گفت: درمورد حمل و نقل دریایی و بین المللی موضوع کمی فرق دارد و بطور کلی نرخها از ثبات و اطمینان بیشتری بدلایل مختلف برخوردار است.

گلپرور تاکید کرد: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات ویژه ای برای صادرات از جنوب و شمال مستمراً به تجار و صاحبان کالا پیشنهاد می کند.

معاون بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در پایان اظهار داشت : در زمینه واردات هم با وجود حدود 20 شرکت کشتیرانی خارجی رقیب ، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی نرخهای رقابتی و پایین تر از نرخ خارجیان به مشتریان ارائه می کند.

وی افزود :به عنوان مثال با تفاهمی که چند روز قبل با معاون اقتصادی وزارت صنایع انجام شد گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قول داده است تا حدود 5 درصد زیر نرخ های رقیب های خارجی به مشتریان طرف همکاری با وزارت صنایع نرخ حمل ارائه کند.

گلپرور گفت: کشتیرانی متعهد می شود در هر محموله نرخی کمتر از این واسطه های موجود آمریکایی و یا... ارائه کند بدیهی است در هر شرایط سرویس گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعلت وجود کشتیهای جوان و مناسب بعلاوه پاسخگویی آسان و تعهدپذیری بلحاظ وجود دفتر مرکزی در ایران و در بنادر جنوبی وحتی بیمه ایرانی بسیار مناسب تر برای تجار و صاحبان کالا در کشور خواهد بود.