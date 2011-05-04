به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان که در "گیونگجو"ی کره جنوبی جریان دارد، میثم باقری در وزن 54- کیلوگرم در سومین دیدار خود مقابل " آقاجانیان" از ارمنستان قرار گرفت و در پایان راند سوم 3 بر صفر به پیروزی دست یافت و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

باقری دور اول استراحت داشت. سپس "احمد ابوقاسم" از اردن را در راند طلایی شکست داد و به دور بعد راه یافت. وی برای صعود به نیمه نهایی و قطعی ساختن مدال برنز خود باید با " "سرگئی کلاب" از آلمان پیکار کند.

بیستمین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان با حضورتکواندوکارانی از 149 کشور 11 اردیبهشت ماه به میزبانی کره جنوبی آغاز شده و جمعه 16 اردیبهشت ماه به پایان می رسد.

