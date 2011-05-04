به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی در گفتگویی پیرامون ذخیره‌های استراتژیک انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ابر قدرت پژمرده آمریکا بعد از آنکه قدرت نظامی‌اش در اثر بحران مالی و وضع معیشتی اسف بار غالب مردم آمریکا چرخ هایش کند شده، به ناچار مجبور است استراتژی نظامی را کنار گذارده و از آن به مانند ببری تو خالی استفاده کند.

وی افزود: لکن آمریکایی‌ها برای حفظ منافع خود و غارت جهان به نفع ابر سرمایه داری، بخش جنگ نرم را توسعه داده اند که نمونه‌های آن را می توان مشاهده کرد.

فیروزآبادی در ادامه با برشماری اقدامات آمریکا برای ظرفیت‌سازی جهت جلوگیری از شکست‌های پی در پی خود در رویارویی با ملت ایران و موج بیداری اسلامی اظهار داشت: پرداخت‌ دلارهای مردم آمریکا به شبکه فتنه‌انگیزBBC با وجود صدها شبکه تبلیغاتی آمریکایی که ناکارآمدی آنها ثابت شده است در کنار طراحی ساز و کارهای ساختاری در دولت آمریکا از جمله پیش‌بینی جایگاه معاون جنگ نرم در وزارت خزانه داری برغم وجود معاون جنگ نرم در وزارت امور خارجه آمریکا، از استیصال و ناکامی راهبرد‌ها و ناکامی سناریوهای زنجیره‌ای برای جلوگیری از فروپاشی و شکست نظام سلطه حکایت می‌کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، آمریکایی‌ها برای نجات خود حربه‌های تحریم و جنگ نرم را به صحنه نبرد و مخاصمه با انقلابیون نزدیک کرده‌اند.

عضو شورای عالی امنیت ملی با اشاره به رفتار ریاکارانه هیأت حاکمه کاخ سفید برای مخفی نگه داشتن غفلت خود از مطالبات و مشکلات امروز جامعه آمریکا گفت: اگر چه وضع اقتصادی و کسر بودجه شکننده، آمریکا را به ورشکستگی کشانده است، اما تیم اوباما در کاخ سفید تصور می‌کند سرمایه‌گذاری در جنگ نرم را می‌توانند از چشم مردم ستم کشیده آمریکا و پرداخت کنندگان مالیات مخفی نگه دارند.

فیروزآبادی با تبیین ناکارآمدی خفت‌بار نظام سلطه و دولت آمریکا در مصاف با ملت ایران و حقانیت انقلاب و نیز قدرت نرم و راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکید کرد: امروز اتاق‌های فکر و مشاوران نزدیک دولت آمریکا و تحلیل گران و کارشناسان وابسته به نظام سلطه، آشکارا از ذخیره‌های استراتژیک انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی می‌کنند تا بتوانند توجیهی برای گرایشات نامعقول دولت اوباما به سمت تحریم‌ها و جنگ نرم و دخالت در کشور اسلامی و عربی و سایر نقاط جهان بیافرینند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه تصریح کرد: بحمدالله دست‌های بلند فرهنگ پر نفوذ آزادیبخش و بیدار کننده انقلاب اسلامی، مردم جهان و بویژه ملت آمریکا را متوجه غفلت دولت اوباما از مردم خود و در عوض پرداختن به منافع ابر سرمایه‌داران انگشت شمار صهیونیست‌ها نموده‌است.

وی خاطر نشان کرد: حرکت‌های عظیم مردمی در آمریکا که هر روز به انگیزه‌های گوناگون مشاهده می‌شود، شاهد ما است و نشان می‌دهد جامعه آمریکا از ظلم و ستمی که زمامداران این کشور به آنها روا می‌دارند به تنگ آمده‌اند.

عضو شورای عالی امنیت ملی در پایان با ارائه فهرستی از توانمندیهای ملت‌های مسلمان منطقه در عرصه تحولات جاری و انقلاب‌های مردمی و ظلم ستیز خود تاکید کرد: بیداری اسلامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا خوشبختانه با دشمنان ناکارآمد و ضعیفی مواجه است و دیکتاتورهای منطقه باید بدانند تکیه به مردمشان و پاسخگویی به ملت‌ها برای آنها مفید‌تر از تداوم نوکری آمریکا و عمل به سفارشات سلطه طلبان و تحقیر کنندگان است.