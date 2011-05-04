به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم ابراز داشت: "ابوالعزیز آل الشیخ" رئیس مفتیان حجاز اخیراً با بیان دو مطلب زشت و ناروا به تشیع و امام زمان (عج) اهانت کرده و شیعیان را صفویه مجوس خوانده است.



وی اضافه کرد: به دنبال این اهانت من صلاح ندیدم که سکوت کنم به همین خاطر نامه سرگشاده‌ای نوشتم و تذکراتی به او داده‌ام چون منطق ما این است که سخنمان را با زبان خوش و به دور از اتهام و دروغ بیان می کنیم.



تکفیر شیعه خدمت به اسرائیل است



این مرجع تقلید با اشاره به بندهایی از این نامه 7 بندی تصریح داشت: علمای وهابی نباید از این حقیقت غافل شوند که تکفیر شیعیان خدمت بزرگی به دشمن و به خصوص آمریکا و اسرائیل و نتیجه آن تنفر شدید شیعه از وهابیت و دامن زدن به اختلافات مذهبی است که تنها دشمنان از آن سود می برند.



وی اضافه کرد: رئیس مفتیان حجاز در این نامه مسلمانان را از تشیع برحذر داشته است و این در حالی است که وقتی مسلمانان اهل سنت غزه زیر بمباران اسرائیل بودند شیعیان ایران بودند که از آنها حمایت کردند.



این مرجع تقلید ابرازداشت: تکفیر تشیع حربه کهنه و زنگ زده ای است که بارها علمای وهابی آن را آزموده اند و کمترین تاثیری در وضع تشیع نداشته و شیعه روز به روز در حال رشد و پیشرفت است.



دعوت به مناظره



این مرجع تقلید خطاب به علمای وهابی تاکیدکرد: ما بارها گفته ایم حاضریم اگر جلسه ای با هم داشته باشیم اشتباهات شما را براساس منابع حدیثی و کتابهای خودتان به شما می گوئیم.



این مرجع تقلید در ابتدای سخنانش با اشاره به روایتی اخلاقی ابراز داشت: افراد تندرویی در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) وجود داشتند که با کارهای خود و عمل بر خلاف موازین ائمه را آزار می دادند و ائمه آنها رانصیحت می کردند.



گناهان تنها با عزاداری پاک نمی شود



وی ابرازداشت: امروز هم برخی افراد هستند که گناهانی انجام می دهند و تصور می کنند که با حضور در عزاداری در روز عاشورا همه آنها پاک می شود در حالیکه این درست نیست و هر چیزی در سرجای خودش باید بررسی شود.



این مرجع تقلید تاکیدکرد: سه چیز است که موجب تکمیل ولایت انسان می شود و اگر فردی آن را رعایت نکند ولایتش ناقص خواهد ماند.



سه شرط برای تکمیل ولایت



آیت الله مکارم در تشریح این سه موضوع خاطرنشان کرد: داشتن ورع، مالکیت در غضب و حسن معاشرت با دیگران شرط داشتن ولایت است.



استاد برجسته حوزه علمیه قم اظهارداشت: ممکن است کسی دچار غضب شود اما باید بر خشمش مالکیت داشته باشد و آن را کنترل کند.



لزوم حسن معاشرت با دیگر انسانها



وی با تاکید بر داشتن حسن معاشرت با دیگران ابرازداشت: خوشرفتاری و به جا آوردن حق مصاحبت و همنشینی با دوستان و حتی دشمنان در سیره ائمه(ع) وجود داشته است و ما هم باید همان طور که ائمه(ع) تا جایی که مدارا امکان داشته با دشمن مدارا می کرده اند ما هم مدارا کنیم و با آنها خوشرفتاری داشته باشیم.

