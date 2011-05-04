به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم ابراز داشت: "ابوالعزیز آل الشیخ" رئیس مفتیان حجاز اخیراً با بیان دو مطلب زشت و ناروا به تشیع و امام زمان (عج) اهانت کرده و شیعیان را صفویه مجوس خوانده است.
وی اضافه کرد: به دنبال این اهانت من صلاح ندیدم که سکوت کنم به همین خاطر نامه سرگشادهای نوشتم و تذکراتی به او دادهام چون منطق ما این است که سخنمان را با زبان خوش و به دور از اتهام و دروغ بیان می کنیم.
تکفیر شیعه خدمت به اسرائیل است
این مرجع تقلید با اشاره به بندهایی از این نامه 7 بندی تصریح داشت: علمای وهابی نباید از این حقیقت غافل شوند که تکفیر شیعیان خدمت بزرگی به دشمن و به خصوص آمریکا و اسرائیل و نتیجه آن تنفر شدید شیعه از وهابیت و دامن زدن به اختلافات مذهبی است که تنها دشمنان از آن سود می برند.
وی اضافه کرد: رئیس مفتیان حجاز در این نامه مسلمانان را از تشیع برحذر داشته است و این در حالی است که وقتی مسلمانان اهل سنت غزه زیر بمباران اسرائیل بودند شیعیان ایران بودند که از آنها حمایت کردند.
این مرجع تقلید ابرازداشت: تکفیر تشیع حربه کهنه و زنگ زده ای است که بارها علمای وهابی آن را آزموده اند و کمترین تاثیری در وضع تشیع نداشته و شیعه روز به روز در حال رشد و پیشرفت است.
دعوت به مناظره
این مرجع تقلید خطاب به علمای وهابی تاکیدکرد: ما بارها گفته ایم حاضریم اگر جلسه ای با هم داشته باشیم اشتباهات شما را براساس منابع حدیثی و کتابهای خودتان به شما می گوئیم.
این مرجع تقلید در ابتدای سخنانش با اشاره به روایتی اخلاقی ابراز داشت: افراد تندرویی در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) وجود داشتند که با کارهای خود و عمل بر خلاف موازین ائمه را آزار می دادند و ائمه آنها رانصیحت می کردند.
گناهان تنها با عزاداری پاک نمی شود
وی ابرازداشت: امروز هم برخی افراد هستند که گناهانی انجام می دهند و تصور می کنند که با حضور در عزاداری در روز عاشورا همه آنها پاک می شود در حالیکه این درست نیست و هر چیزی در سرجای خودش باید بررسی شود.
این مرجع تقلید تاکیدکرد: سه چیز است که موجب تکمیل ولایت انسان می شود و اگر فردی آن را رعایت نکند ولایتش ناقص خواهد ماند.
سه شرط برای تکمیل ولایت
آیت الله مکارم در تشریح این سه موضوع خاطرنشان کرد: داشتن ورع، مالکیت در غضب و حسن معاشرت با دیگران شرط داشتن ولایت است.
استاد برجسته حوزه علمیه قم اظهارداشت: ممکن است کسی دچار غضب شود اما باید بر خشمش مالکیت داشته باشد و آن را کنترل کند.
لزوم حسن معاشرت با دیگر انسانها
وی با تاکید بر داشتن حسن معاشرت با دیگران ابرازداشت: خوشرفتاری و به جا آوردن حق مصاحبت و همنشینی با دوستان و حتی دشمنان در سیره ائمه(ع) وجود داشته است و ما هم باید همان طور که ائمه(ع) تا جایی که مدارا امکان داشته با دشمن مدارا می کرده اند ما هم مدارا کنیم و با آنها خوشرفتاری داشته باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان با اشاره به توهین های اخیر رئیس مفتیان حجاز به تشیع، خطاب به علمای وهابی تأکید کرد: حربه تکفیر شیعه کهنه و زنگ زده است و کمترین تاثیری در پیشرفت شیعیان نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم ابراز داشت: "ابوالعزیز آل الشیخ" رئیس مفتیان حجاز اخیراً با بیان دو مطلب زشت و ناروا به تشیع و امام زمان (عج) اهانت کرده و شیعیان را صفویه مجوس خوانده است.
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