نقی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: با پیگیری مسئولان شرکت گاز اقلیم آب و هوایی شهر کرمانشاه از اقلیم سه به اقلیم دو تغییر کرد، همچنین اقلیم آب و هوایی شهرستان ثلاث باباجانی نیز از چهار به دو تغییر یافت.

وی اظهار داشت: پس از بررسی های فراوان و تشکیل نشست های کارشناسی لیست پیشنهادی جدید اقلیم های آب و هوایی ارائه شد که با موافقت ستاد هدفمندی یارانه ها به مرحله اجرا در خواهد آمد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه افزود: با توجه به تغییرات ایجاد شده در اقلیم بندی این دو شهرکه حدود 65 درصد مشترکین استان را شامل می شود قبض های صادر شده برای آنان در سیکل های کنتورخوانی آینده از تاریخ اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تعدیل خواهد شد.

کمالی همچنین در خصوص آن دسته از مشترکینی که اقدام به توسعه واحدهای مسکونی خود اقدام کرده اند، گفت: برخی از مشترکین در سال های گذشته اقدام به توسعه واحد مسکونی کرده اند و این موضوع را به شرکت گاز اطلاع نداده اندکه سبب می شود با وجود افزایش تعداد واحد ها، قیمت گاز بصورت تک واحدی برای آنان محاسبه گردیده و مبلغ قبوض گاز بهاء آنان زیاد شود، که این دسته از مشترکین می توانند با مراجعه به واحدهای مشترکین شرکت گاز در سطح استان نسبت به اصلاح قبوض خود اقدام نمایند.