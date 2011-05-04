به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز چهارشنبه در بازار 457 هزار تومان، طرح جدید 422 هزار تومان، نیم سکه 211 هزار تومان، ربع سکه 121 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 60 هزار تومان اعلام شد.

این در حالی است که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم دیروز در بازار 460 هزار تومان، طرح جدید 423 هزار و 500 تومان، نیم سکه 215 هزار تومان، ربع سکه 123 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 63 هزار تومان بود.

همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار 42 هزار و 750 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1536 تومان است. قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار دیروز 43 هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1544 دلار بود.

صرافان بازار هم قیمت هر دلار به نرخ آزاد را 1148 تومان و هر یورو را 1700 تومان اعلام کردند.