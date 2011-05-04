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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

تکواندو قهرمانی جهان - کره/

نصرآزادانی با شکست تکواندوکار قبرسی به یک چهارم نهایی رسید

نصرآزادانی با شکست تکواندوکار قبرسی به یک چهارم نهایی رسید

تکواندوکار اصفهانی تیم ملی کشورمان در سومین دیدار خود نماینده قبرس را شکست داد و گام به مرحله یک چهارم نهایی گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر آزادانی تکواندوکار وزن پنجم تیم ملی ایران در سومین دیدار خود به مصاف "پیلواکیس" از قبرس رفت و با نتیجه 8 بر 2 به برتری دست یافت. وی برای کسب در مرحله یک چهارم نهایی به دیدار "مراک لوپز" آمریکایی که  قهرمان سابق وزن چهارم جهان می رود.

 نصر دور اول استراحت داشت و سپس "ایگان میتنر" از رومانی  را  4 بر یک  شکست داد. وی  دور سوم " کریموف" از تاجیکستان را نیز 9 بر یک از پیش رو برداشت.
 
بیستمین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان با حضورتکواندوکارانی از  149 کشور 11 اردیبهشت ماه به میزبانی کره جنوبی آغاز شده و جمعه 16 اردیبهشت ماه به پایان می رسد.
کد مطلب 1304867

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