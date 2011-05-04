نصرآزادانی با شکست تکواندوکار قبرسی به یک چهارم نهایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر آزادانی تکواندوکار وزن پنجم تیم ملی ایران در سومین دیدار خود به مصاف "پیلواکیس" از قبرس رفت و با نتیجه 8 بر 2 به برتری دست یافت. وی برای کسب در مرحله یک چهارم نهایی به دیدار "مراک لوپز" آمریکایی که قهرمان سابق وزن چهارم جهان می رود.

نصر دور اول استراحت داشت و سپس "ایگان میتنر" از رومانی را 4 بر یک شکست داد. وی دور سوم " کریموف" از تاجیکستان را نیز 9 بر یک از پیش رو برداشت.