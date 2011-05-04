به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غلامرضا غلامی با بیان اینکه مراتع و جنگل ها ثروتی ملی برای گذشته و آینده است و باید از آن محافظت شود، اظهار داشت: قطع بی رویه درختان و تخریب مراتع و جنگلها در سطح وسیعی از عرصه های منابع طبیعی استان به صورت بحران زیست محیطی پدیدار شده است.

وی با اشاره به اینکه عرصه های ملی و طبیعی نباید به واسطه طرح های صنعتی کم اهمیت شمرده شود، گفت: چرای بی رویه دامها، ازدیاد گازهای گلخانه ای وافزایش پروژه های عمرانی و توسعه ای، گسترش شهرها و روستاها، افزایش انواع آلاینده ها و کاهش نزولات آسمانی در پی خشکسالیهای اخیر از عمده ترین عواملی است که هم اکنون جنگل های حوزه زاکرس مرکزی در فارس را در معرض خطرقرار داده است.

غلامی بابیان اینکه 80 درصد از پهنه جغرافیایی استان جزو جنگل های حوزه زاکرس به شمار می رود، تصریح کرد:عمده پوشش جنگل های زاکرس در فارس را درختان بلوط و بنه تشکیل می دهد که اگر راهکاری اساسی برای آن اندیشیده نشود در آینده نزدیک در معرض نابودی قرار می گیرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در راستای کاهش تخریب و تصرف عرصه های منابع طبیعی، خاطرنشان کرد: درحال حاضر به دلیل فوت ویا بازنشستگی نیروهای حفاظتی وکمبود نیروی کافی در عرصه های نامحدود منابع طبیعی استان، مراقبت ازاین عرصه ها را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته به طوری که هم اکنون به ازای هر 15 هزار هکتار از مراتع تنها یک نگهبان وجود دارد که این مسئله تا دستیابی به تحقق اهداف حفاظتی و امنیتی فاصله زیادی دارد.

وی در ادامه راه اندازی شبکه رادیویی بی سیم و گسترش ارتباطات موثر در عرصه های طبیعی استان، ایجاد یگان حفاظت با مسلح شدن نیروهای این یگان در استان،پیشگیری و اطفای حریق، کنترل آفات و بیماریها در عرصه های جنگلی و مرتعی و نیز ایجاد کمربند سبز حفاظتی در عرصه های ملی را از جمله مهمترین اقدامات اساسی در روند کاهش تخریب و تصرف عرصه های منابع طبیعی استان عنوان کرد.