معاون فرهنگی،اجتماعی،ورزشی شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهردر کرج از برگزاری شب شعری با عنوان "آیات بیداری" و به مناسبت ایام شهادت و سوگواری بزرگ بانوی عالم امکان حضرت صدیقه طاهره(س) خبرداد.

حسین امیدیان گفت: این برنامه با همکاری اداره کل و فرهنگ ارشاد اسلامی و به منظور حمایت از مردم مظلوم بحرین و بزرگداشت شاعره بانوی مجاهد ملت بحرین"آیات القرمزی"برگزار می شود.

وی افزود: این مراسم با حضور شعرای برجسته استان و کشور همچون علی محمد مؤدب، ناصر فیض، امید مهدی نژاد، مهدی فرجی، مهدی رحیمی، سید محمدرضابرقعی، محمود حبیبی، مریم آریان، رحمان نوازانی، روح ا...ستایش و شعرای بحرینی اجرا می شود.

امیدیان حمایت از مردم مظلوم بحرین را جزو وظایف دینی و اصلی مسلمانان جهان بویژه مردم کشورعزیزمان دانست و گفت: امید داریم که با برگزاری چنین برنامه هایی بتوانیم گام مفیدی در جهت تقویت روحیه و حمایت از مردم مسلمان و مظلوم این کشور برداریم.

لازم به ذکر است علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این مراسم در تاریخ پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه جاری ساعت 17 به میدان آزادگان، ابتدای خیابان مطهری، نبش شاهد 2 فرهنگسرای جوان اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نمایند.