به گزارش خبرگزاری مهر، این هتل فناورانه بدون پرسنل که Hi Matic Hotel نام دارد و از 42 اتاق تشکیل شده یک هتل کاملا خودکار است.

این هتل که در قلب پاریس و نزدیک کلیسای نرتدام است در حقیقت شیوه ای برای صرفه جویی در هزینه ها نیست بلکه روشی متفاوت و اکولوژیکی برای درک مفهوم هتلداری در شهرهای بزرگ است.

در هتل Hi Matic Hotel در پاریس مهمانان می توانند بر روی دستگاه صفحه لمسی پذیرش 24 ساعته خودکار نام خود را ثبت کنند.

اتاقهای کوچک اما راحت با رنگهای شاد مجهز به سرویس بهداشتی، اتصال "وای- فای"، تلویزیون ماهواره ای و "آی- پد" هستند.

قیمت اتاقها بین 142 تا 175 یورو برای هر شب همراه با صبحانه است و هزینه پارکینک 26 یورو است.

براساس گزارش بیگ سیتی، مسافران با استفاده از رمزی که هنگام ثبت در سیستم پذیرش خودکار به آنها داده می شود می توانند سفارشات مورد نیاز را از طریق "آی- پد" رزرو کنند و برای صرف صبحانه، ناهار و شام به دستگاههای بوفه مراجعه کرده و با وارد کردن همان رمز، سفارش مورد نظر خود را تحویل بگیرند. تمام غذاها برپایه محصولات بیولوژیکی تهیه شده اند.

Hi Matic ساختار بسیار مدرنی دارد و به ویژه رنگهای شاد و اغراق آمیز اتاقها بیش از هرچیز جلب توجه می کند.

بر روی ویترین دیوارهای داخلی اتاق، مسافران می توانند کتاب، "دی. وی. دی"، "سی. دی موسیقی" و یک "کیت سفر" را پیدا کنند.

این هتل که از پیشرفته ترین فناوریهای نوین بهره می گیرد در نیمه راه یک هتل کلاسیک و پانسیون بوده و بی شک گامی بزرگ به سوی آینده است.

این هتل اواخر آوریل گشایش یافته و بنابراین هنوز مشخص نیست که ایده آن در مسیری درست و یا اشتباه قرار دارد و برای روشن شدن این موضوع به زمان نیاز است.