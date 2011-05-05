به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت 29 این سریال که جمعه 16 اردیبهشت ماه پخش می‌شود، در ادامه نمایش انتقام حکومت مختار از اشقیاء، قصه دستگیری سنان بن انس، خولی و تلاش برای به دام انداختن حرمله را روایت می‌کند. در این قسمت و در روایت ادامه داستان قسمت 28، کیان و یارانش سرانجام سنان بن انس را در روستای ابن ربیع یافته و با تمهیدهای خاصی مخفیگاه او را پیدا می‌کنند.

از طرف دیگر گروه دیگری از یاران مختار به سراغ خولی رفته و مخفیگاه او را پیدا می کنند. در این قسمت ضمن به تصویر کشیدن حضور خولی در محکمه مختار، عمل شنیعی که خولی در دشت کربلا مرتکب شده از زبان و نگاه همسران خولی روایت می شود.

نقش خولی را صدرالدین حجازی ایفا کرده و آهو خردمند در نقش زن کوفی و رامونا شاه در نقش همسر شامی خولی در این قسمت ایفای نقش کرده‌اند.

محاکمه گروهی ازمردان قبیله هوازن به دلیل اهانت به پیکر مبارک امام حسین (ع) در صحرای کربلا و تاختن با اسب بر پیکر ایشان و نیز حمله به خانه حرمله ـ با بازی انوش معظمی ـ برای دستگیری وی از دیگر رویدادهایی است که مخاطبان سریال مختارنامه در قسمت 29 این سریال شاهد آن خواهند بود.

در این قسمت بازی مرحوم رضا خندان در نقش سنان بن انس نیز به پایان می رسد.