هیئت رئیسه شورای شهر کمالشهر معرفی شدند

فریدون زارع رفیع با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: با پایان یافتن دوره چهار ساله شوراهای شهر و روستا انتخابات اعضای هیئت رئیسه شوراها برگزار شد.

وی افزود: با توجه به این مهم که در قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد توجه قرار گرفته است، اعضای جدید هیئت رئیسه شورای شهر کمالشهر انتخاب شدند.

این مسئول با اشاره به اینکه این انتخابات با حضور تمامی اعضای شورای شهر کمالشهر برگزار شد، خاطر نشان کرد: بر این اساس فریدون زارع رفیع با اکثریت آراء به عنوان رئیس، فهیمه کمالزاده نایب رئیس و قاسم نیک فلاح نیز به عنوان خزانه دارشورای شهر کمالشهر انتخاب شدند.

وی یادآور شد: امسال دوازدهمین سال فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستاست که امید می رود با تعامل و وحدت رویه موجبات رشد و آبادانی منطقه و استان فراهم شود.

پیش از این رسول عظیمی ریاست شورای شهر این شهر را بر عهده داشت.

کمالشهر یکی از شهرهای اقماری کرج است که بیش از 100 هزار نفر جمعیت دارد.