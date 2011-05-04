به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز برنامه پنجم توسعه، برنامه جامع توسعه صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اولویت افزایش ظرفیت پالایش نفت، ظرفیت ذخیره سازی فرآوردههای نفتی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال فرآورده نفتی و نفت در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است.

بر این اساس پیش بینی می شود با ساخت هفت پالایشگاه جدید و توسعه پالایشگاههای موجود ظرفیت پالایش نفت ایران از یک میلیون و 670 هزار بشکه فعلی به 2 میلیون و 140 هزار بشکه تا سال 1394 و سه میلیون و 300 هزار بشکه تا افق چشم انداز افزایش یابد.

همچنین برای افزایش ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی از 11.5 میلیارد لیتر فعلی به 14.5 میلیارد لیتر تا پایان برنامه پنجم و 17.5 میلیارد لیتر تا سال 1404 برنامه ریزی شده است.

در حال حاضر 12 هزار و 600 کیلومتر خطوط لوله انتقال فرآورده نفتی و نفت خام در سطح کشور راه اندازی شده است که وسعت این شبکه انتقال در مرحله نخست به 16 هزار و تا افق چشم اندازی به18 هزار کیلومتر افزایش یابد.

مطابق با برآوردهای اقتصادی انجام شده است برای برای رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه و چشم انداز در مجموع به 47.7 میلیارد دلار منابع سرمایه ای نیاز است که در حال حاضر حدود 9 میلیارد دلار از این منابع جذب و رقمی بالغ بر 18 میلیارد در برنامه پنجم توسعه سرمایه گذاری خواهد شد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه در شرایط فعلی توزیع یکپارچه سرمایه گذاری در پروژه های بخشهای مختلف صنعت پالایش و پخش نفت کشور در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است از مجموع کل سرمایه گذاریها حدود 25.7 میلیارد دلار برای ساخت 7 پالایشگاه جدید اختصاص می یابد.

پیش بینی می شود با ساخت این تعداد پالایشگاه در مجموع یک میلیون و 600 هزار بشکه به ظرفیت پالایشی کشور اضافه می شود که از این میزان حدود 500 هزار بشکه در روز میعانات گازی و مابقی مربوط به نفت است.

برای اجرای طرحهای توسعه و بهینه سازی پالایشگاههای نفت کشور به حدود 11.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که پیش بینی می شود با اجرای این طرحها کیفیت فرآورده های نفتی به یورو 4 و 5 ارتقا یابد.

برای ساخت و تکمیل طرحهای بنزین سازی هم به حدود 2 میلیارد دلار منابع مالی نیاز است مطابق با برنامه زمان بندی طرحهای بنزین سازی پالایشگاههای آبادان، امام خمینی(ره) شازند، تبریز، لاوان و شهید تندگویان تهران تا پایان امسال در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.

همچین به منظور ساخت و توسعه مخازن جدید فرآورده های نفتی هم در مجموع به حدود 2 میلیارد دلار منابع مالی و اعتباری در نظر گرفته شده است.