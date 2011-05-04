به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسم‌خان مسئول تهیه این مجموعه گفت: کارگاه تخصصی "از ایده تا متن" سال گذشته به همت انجمن مستند‌سازان ایران برگزار و فیلم‌هایی از جلسات مختلف آن نیز ضبط شد تا در آینده افرادی که موفق به حضور دراین کارگاه‌ها نشده‌اند، بتوانند از مباحث مطرح شده در آن استفاده کنند. به همین منظور در قالب جشنواره‌ی شهر مجموعه‌ای شش قسمتی از این کارگاه عرضه خواهد شد.

وی با بیان این‌که این مجموعه اکنون در مرحله‌ی تکثیر و طراحی روی جلد قرار دارد، ادامه داد: در کارگاه «از ایده تا متن» اساتیدی چونمنوچهر طیاب، محمدرضا اصلانی، محمد تهامی‌نژاد، محمدرضا مقدسیان، ابراهیم مختاری، محسن عبدالوهاب، فرهاد مهران‌فر و بهمن کیارستمی به ذکر تجربیات خود پرداخته بودند و برخی از فیلم‌های مستند آنها هم به نمایش درآمده بود که اکنون آن فیلم‌ها هم در این مجموعه گنجانده شده‌اند.

قاسم‌خان گفت: با توجه به این‌که اکثر فیلم‌هایی که امسال به دست ما رسیده، به منظور جشنواره‌ی شهر ساخته نشده بودند، سطح کیفی فیلم‌ها بالاتر از سال‌های قبل بود که این موضوع بیانگر آن است که توجه فیلمسازان به مسائل شهری بیشتر شده است. در این میان هیات داوران هم توجه ویژه‌ای به این موضوع داشتند و سعی کردند فیلم‌هایی که شهر و اخلاق و انسان شهروند را مورد توجه قرار داده‌اند، انتخاب کنند.

وی خاطر نشان کرد:البته بخش مهمی از داوری هم براثر سلیقه شکل می‌گیرد و ممکن بود با تغییر در ترکیب هیات داوران نتایج متفاوتی را شاهد باشیم. به نظر می‌رسد که اکنون پس از گذشت چند دوره، فیلمسازان نسبت به مسائل شهری حساس‌تر شده‌اند و این موضوع بر ایشان اهمیت یافته است، به همین دلیل می‌توان با قطعیت گفت که فیلم‌های مستند امسال از کیفیتی به مراتب بالاتر از سال‌های قبل برخوردارند.

بخش انیمیشن،کوتاه و مستند جشنواره فیلم شهر از 18تا 23 اردیبهشت ماه و در خانه هنرمندان برگزار می شود

