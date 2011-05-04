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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

پنج هزار واحد مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری افتتاح می‌شود

پنج هزار واحد مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری افتتاح می‌شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با خرداد ماه سال جاری پنج هزار و 211 واحد مسکونی طرح مسکن مهر در این استان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزار مهر در شهرکرد، علی ابراهیمی در نشست کمیته تخصصی مسکن این استان، با اشاره به اینکه سهمیه استان در ساخت و سازهای مسکن مهر 18 هزار واحد است، بیان داشت: کلیه واحدهای قراردادشان منعقد شده و از این تعداد 14 هزار و579 واحد پروانه ساختمانی اخذ کرده اند.

وی افزود: تعداد 11 هزار و 515 واحد در مرحله اتمام پی سازی و سه هزار و 908 واحد در مرحله اتمام سفت کاری قرار دارند و شش هزار  و 670 واحد مرحله اسکلت و سقف را به پایان رسانده اند.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان بر ضرورت خدمت رسانی هرچه سریع تر دستگاه های متولی خدمات زیر بنایی و روبنایی از جمله احداث مدرسه، فضای سبز، بیمارستان، اجرای شبکه آب و فاضلاب، برق و گاز در مسکن مهر تاکید شد.

ابراهیمی تسهیلات ارائه شده برای آماده سازی مسکن مهر شهرهای بالای 25 هزار نفر را 78 میلیارد و 860 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: 761 میلیارد و368 میلیون ریال تسهیلات برای ساخت این واحد ها پرداخت شده است.

کد مطلب 1304884

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