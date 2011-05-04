به گزارش خبرگزار مهر در شهرکرد، علی ابراهیمی در نشست کمیته تخصصی مسکن این استان، با اشاره به اینکه سهمیه استان در ساخت و سازهای مسکن مهر 18 هزار واحد است، بیان داشت: کلیه واحدهای قراردادشان منعقد شده و از این تعداد 14 هزار و579 واحد پروانه ساختمانی اخذ کرده اند.

وی افزود: تعداد 11 هزار و 515 واحد در مرحله اتمام پی سازی و سه هزار و 908 واحد در مرحله اتمام سفت کاری قرار دارند و شش هزار و 670 واحد مرحله اسکلت و سقف را به پایان رسانده اند.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان بر ضرورت خدمت رسانی هرچه سریع تر دستگاه های متولی خدمات زیر بنایی و روبنایی از جمله احداث مدرسه، فضای سبز، بیمارستان، اجرای شبکه آب و فاضلاب، برق و گاز در مسکن مهر تاکید شد.

ابراهیمی تسهیلات ارائه شده برای آماده سازی مسکن مهر شهرهای بالای 25 هزار نفر را 78 میلیارد و 860 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: 761 میلیارد و368 میلیون ریال تسهیلات برای ساخت این واحد ها پرداخت شده است.