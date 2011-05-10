کشتن بن لادن؛ طناب پوسیده اوباما برای پیروزی در انتخابات 2012

پس از انتشار خبر مرگ "اسامه بن لادن" رهبر شبکه تروریستی القاعده سوالهایی در این باره مطرح می شود که آیا "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا با اعلام این خبر در پی بالا بردن شانس خود برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آتی است یا خیر؟

با توجه به توافق مقام های ارشد احزاب دموکرات و جمهوریخواه درباره تصویب لایحه بودجه سالانه دولت آمریکا در آخرین دقایق پایانی روز 19 فرودین ماه، هشدار سازمانهای بین المللی درباره تشدید بحران اقتصادی و افزایش میزان بیکاری در ایالات متحده به نظر نمی رسد که مرگ بن لادن تا حدودی توانسته از میزان نارضایتی ها از عملکرد اوباما بکاهد و نمی توان از آن به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای پیروزی در انتخابات یاد کرد.

در حقیقت موضوع کشته شدن بن لادن را می توان مرتبط با سیاست های خارجی دولت آمریکا دانست زیرا در پی کشته هزاران زن و کودک بی گناه و نظامیان در افغانستان، مردم ایالات متحده به اندازه کافی از سیاست های ناکارامد دولتمردان خود خسته شده اند.

با توجه به توافق مقام های ارشد احزاب دموکرات و جمهوریخواه درباره تصویب لایحه بودجه سالانه دولت آمریکا در آخرین دقایق پایانی روز 19 فرودین ماه، هشدار درباره تشدید بحران اقتصادی و افزایش میزان بیکاری در این کشور نمی توان خبر مرگ بن لادن را به عنوان ابزار تبلیغاتی اوباما برای پیروزی در انتخابات دانست، بلکه این موضوع مرتبط با استراتژی دولت آمریکا در افغانستان، پاکستان و تلاش برای انحراف افکار عمومی از قیام های عربی است.

تصویب بودجه دولت آمریکا در وقت اضافه که مانع توقف فعالیت های دولت شد، حدود 110 میلیارد دلار برای جنگ افغانستان اعلام شده است که این رقم بیش از سالهای گذشته بود. کنگره 386 میلیارد دلار را تاکنون برای این جنگ اختصاص داده که از این میزان در کل 38 میلیارد دلار برای آموزش و تجهیز ارتش و واحدهای پلیس افغانستان در نظر گرفته شده است.

به گفته مسئولان دفتر بودجه کنگره آمریکا، در سال مالی 2011 حدود 110 میلیارد دلار در جنگ افغانستان هزینه شد که این رقم دو برابر بیش از 44 میلیارد دلاری است که در سال مشابه در عراق خرج شد. جنگ افغانستان به پر هزینه ترین جنگ برای آمریکا در سال 2010 پس از اعزام 30 هزار نظامی به این کشور جنگ زده و آغاز عقب نشینی نیروها از عراق تبدیل شد.

هزینه کلی عملیات های نظامی در عراق حدود 752 میلیارد دلار از زمان آغاز این جنگ در سال 2003 برآورد شده، این در حالی است که از زمان آغاز جنگ افغانستان در سال 2001 تاکنون 386 میلیارد دلار در افغانستان هزینه شده است. همچنین مالیات دهندگان آمریکایی تاکنون 1.26 تریلیون دلار را برای جنگ افغانستان و عراق پرداخت کرده اند.

با وجود صرف هزینه های گزاف دولت آمریکا در جنگ علیه تروریسم در افغانستان اما هیچ پیشرفت قابل توجهی در زمینه برقراری امنیت در این کشور حاصل نشده و هر روز شاهد افزایش تلفات نظامیان و حملات طالبان هستیم و به همین دلیل هر روز بر شمار مخالفین جنگ افزوده می شود و دولت آمریکا برای آنکه نشان دهد این جنگ با هدف مبارزه با تروریسم صورت گرفته است، هم اکنون از کشته شدن بن لادن خبر می دهد.

از سوی دیگر قیام ملل عربی مهمترین آزمون برای سیاست خارجی رئیس جمهوری آمریکا است زیرا این کشور را در تنگنا قرار داده و تاثیراتی فراتر از مرزهای کشورهای عربی را گذاشته است، بطوری که این قیام ها لرزه بر تن متحدان عربستان سعودی انداخته و مسیر سیاست های خارجی و داخلی این کشور را تغییر داده و خبر مرگ بن لادن تا حدودی می تواند افکار عمومی را درباره این قیام ها منحرف کند.

در پی قیام اعراب عربستان سعوی نفوذ خود را در مصر، عراق، لبنان و غزه از دست داده و منافع این کشور در بحرین و یمن تهدید می شود. در پی سقوط رژیم "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مخلوع مصر، ایالات متحده بزرگترین همپیمان خود را از دست داده و قاهره هم اکنون در حال آزمودن متحدان قدیمی خود است.

از سوی دیگر با وجود انتشار گزارشهای متعدد درباره نشست اطلاعاتی در آمریکا و ضعف دستگاه های اطلاعاتی این کشور، این بار دولت آمریکا با متهم کردن سرویس اطلاعات داخلی پاکستان (ISI) به حمایت از شبکه حقانی این سوال را در ذهن بسیاری از نمایندگان مجلس پاکستان ایجاد کرده که چرا دستگاه های اطلاعاتی این کشور نتوانستند در 10 سال گذشته محل اختفای بن لادن را شناسایی کنند.

همزمان با افزایش شک و تردیدها در این باره که چرا ارتش پاکستان نتوانسته مانع حمله نیروهای آمریکایی به خانه بن لادن در ابت آباد شود، نمایندگان پاکستانی درخواست خود برای استعفای "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری، "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر و چندین تن از مقامات ارشد دولتی را مطرح کردند.

این درحالیست که تاکنون به سبب حملات موشکی آمریکا در پاکستان که همواره انتقاد سازمانهای بین المللی را به همراه داشته است و کشته شدن دو پاکستانی توسط "ریموند دیویس" کارمند سیا در لاهور همکاریهای اطلاعاتی مشترک ایالات متحده و پاکستان از ژانویه گذشته تاکنون قطع شده که این موضوع بر مبارزه علیه القاعده و جنگ در افغانستان تاثیر گذاشته است.

سازمان سیا ماموریتهای محرمانه نظامی خود در خاک پاکستان را با کمک هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق دور از دسترس ارتش مستقر آمریکا در افغانستان انجام می دهد و هرچند این حملات در ابتدا به صورت موردی و با هدف از بین بردن اعضای شبکه تروریستی القاعده آغاز شد اما در ماههای اخیر سمت وسوی دیگری یافت و به برنامه ای دائمی تبدیل شد که همین موضوع باعث شد تا پاکستان خواستار متوقف شدن این عملیات شود.