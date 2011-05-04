به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، در پی مرگ "اسامه بن لادن" رهبر القاعده، مقامات نظامی آمریکا و پاکستان روز گذشته در دیدار با یکدیگر در واشنگتن موافقت خود را برای ادامه کمکهای نظامی به این کشور اعلام کردند.

در همین حال "مارک تونر" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن اظهار داشت : افراطیون همواره آمریکا و پاکستان را مورد هدف قرار داده اند و ایالات متحده کمکهای خود را به این کشور آسیای جنوبی ادامه می دهد و پاکستان همواره متحمل حملات شدید القاعده بود.

خبر دیگر اینکه شب گذشته در نتیجه درگیریهای سنگین میان دو گروه شبه نظامی در منطقه کورام پاکستان که چندین ساعت به طول انجامید، دست کم 10 نفر کشته و چندین فرد دیگر زخمی شدند.

بر این اساس کنگره آمریکا حدود 20 میلیارد دلار کمک نظامی به پاکستان را برای مبارزه با تروریسم از حملات 11 سپتامبر در سال 201 تاکنون تصویب کرد.

همچنین کاخ سفید شب گذشته اعلام کرد: آمریکا به دلیل حملات نظامی خود علیه "اسامه بن لادن" رهبر القاعده در پاکستان عذرخواهی نمی کند، زیرا وی دشمن شماره یک این کشور بوده و بسیاری از بیگناهان را کشته و لزومی به عذرخواهی نیست.

شب گذشته چهار موشک به پایگاه هوایی بگرام که بزرگترین پایگاه نظامیان آمریکایی در افغانستان است، شلیک شد و دو موشک به داخل این پایگاه اصابت کرد، اما این حمله تلفات به همراه نداشت.

پایگاه بگرام در 80 کیومتری شمال کابل قرار دارد و از پایگاه های اصلی نظامیان آمریکایی در این منطقه بوده و بارها مورد حملات موشکی و انتحاری طالبان قرار گرفته است.