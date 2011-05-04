زیرساختهای بهداشتی بازارچه مرزی پرویزخان باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حسین پروین ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه بهداشت این شهرستان اظهار داشت: هم اکنون روزانه نزدیک به شش هزار نفر اعم از کارگر، پیله ور، راننده و کادر اداری در این بازارچه فعالیت می کنند و با توجه به اینکه حجم عمده صادرات به کشور عراق از این بازارچه صورت می گیرد باید از نظر رعایت مولفه های بهداشتی در سطح استانداردهای مناسب قرار گیرد.

رئیس مرکز شبکه بهداشت و درمان قصرشیرین نیزدر این جلسه گفت: تکمیل کادر بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان قصرشیرین و کادر پزشکی انجام شده و سه پزشک عمومی و هشت نفر پرسنل به این مجموعه اضافه شده اند.

علی کریمی افزود: کمیته تشکیل مادران باردار بی بضاعت در قصرشیرین با همکاری سایر ادارت و نهادها تشکیل می شود.

وی تصریح کرد: شبکه بهداشت و درمان این شهرستان تمام امورات درمانی مادران باردار بی بضاعت را به صورت رایگان انجام می دهد و در صورت هرگونه کم کاری در کار درمانی آنها با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

مکان یابی مناسب برای دفع زباله، احداث کشتارگاه، تهیه و نصب دستگاه آلاینده هوا، اتلاف سگهای ولگرد و بهسازی معبر و پارکها از مصوبات این جلسه بود.

قصرشیرین در غرب استان کرمانشاه، دارای 186 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارای دو مرز فعال پرویزخان و خسروی است.