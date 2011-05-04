نمایشگاه کتاب در بروجن برپا شد

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجن با بیان اینکه در این نمایشگاه بیش از پنج هزار عنوان در 10 هزار جلدکتاب به علاقمندان و بازدیدکنندگان عرضه می‌شود، اظهار داشت: کتابهای عرضه شده در این نمایشگاه در موضوعات مختلف دینی، علمی، ورزشی، پزشکی، درسی و کودک و نوجوان است.

اسماعیل آجاکه همچنین به عرضه نرم‌افزراهای علمی و دینی موجود در نمایشگاه اشاره کرد و افزود: علاوه بر عرضه کتاب، نرم‌افزارهای مختلفی به ویژه در زمینه دینی و علمی و کودک و نوجوان نیز به علاقمندان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه با ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، محرومیت فرهنگی برطرف می‌شود، خاطرنشان کرد: در همین راستا برنامه‌های و اقدامات خوبی صورت گرفته و برپایی این نمایشگاه نیز در همین خصوص است.

نمایشگاه کتاب بروجن تا 31 اردیبهشت صبح‌ها از ساعت 9 تا 13 و بعدازظهرها از ساعت 15 تا 19 پذیرای علاقمندان است.