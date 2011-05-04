غلامرضا مشعلچی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بهره گیری از نظرات، اندیشه ها و افکار افراد خلاق و متخصصان از جمله برنامه ها و سیاست هایی است که می تواند باعث اعتلای امور فرهنگی، آموزشی و تربیتی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شود.

وی خاطرنشان کرد: اتاق فکر در قالب شورای علمی، فرهنگی یکی از مبادی و مواردی است که با عضوگیری از بین اساتید حوزه و دانشکاه و صاحب نظران عرصه امور اجتماعی سعی در طراحی و تقویت برنامه ها و بهره گیری از حداکثر ظرفیتها و فرصت هایی دارد که می تواند نقش موثری در امور فرهنگی و تربیتی خانواده های تحت حمایت ایفا کند .

مشعلچی با تشریح فعالیت های این اتاق فکر بیان داشت: این اتاق فکر در حال حاضر 9 نفر عضو دارد و به فعالیت های محوله خواهد پرداخت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح مدرسه خانواده به منظور ارتقای سطح آگاهی، بینش اعتقادی، سوادآموزی و مهارتهای زندگی در بین مددجویان تحت حمایت و برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه زوجهای جوان و جوانان در آستانه ازدواج خبر داد.

مشعلچی همچنین با اشاره به برنامه های هفته گرامیداشت مقام زن افزود: برگزاری جشن روز مادر و تقدیر و تجلیل از مادران و زنان فعال و نمونه در عرصه های خودکفایی و اشتغال و تربیت فرزندان نمونه همچنین بازدید و دیدار مسئولین از خانواده های تحت حمایت از برنامه های اداره امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد در هفته گرامیداشت مقام و منزلت زن خواهد بود.