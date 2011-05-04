علیرضا نصرآزادانی با شکست تکواندوکار آمریکایی به مرحله نیمه نهایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مبارزات روز چهارم از مسابقات قهرمانی جهان یکی از امیدهای ایران برای کسب مدال طلا در مرحله یک چهارم نهایی مقابل "مارگ لوپز" آمریکایی با نتیجه 7 بر یک به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

نصر دور اول استراحت داشت و سپس "ایگان میتنر" از رومانی را (4 بر یک)،" کریموف" از تاجیکستان را ( 9 بر یک ) و پیلواکیس" از قبرس را (8 بر2 ) شکست داده بود.

تیم ملی ایران تاکنون توسط فرزاد عبداللهی یک مدال طلا و محمد باقری معتمد یک مدال نقره کسب کرده است. میثم باقری فردا در مرحله نیمه نهایی مبارزه می کند و یاسین اکبر نتاج، سوسن حاجی پور ، پریسا فرشیدی ، راحله آسمانی و سمانه شش پری نیز از گردونه مسابقات حذف شده اند.



بیستمین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان با حضورتکواندوکارانی از 149 کشور 11 اردیبهشت ماه به میزبانی کره جنوبی آغاز شده و جمعه 16 اردیبهشت ماه به پایان می رسد