به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌مسعود محمدیان صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از یکی از واحدهای پرورش گل لاله در باغشمال تبریز در گفتگو با خبرنگاران بر تاثیر بالای ایجاد و پرورش باغ گلهای لا‌له در افزایش صادرات و علوم باغبانی در استان اشاره و خاطرنشان کرد: تولید و پرورش گل لا‌له صنعتی ارز آور برای استان است.

محمدیان گفت: ایجاد و پرورش باغ گلهای لا‌له ضمن گسترش گردشگری و افزایش صادرات استان همچنین از نظر علمی و پژوهشی می تواند بانک غنی ای باشد که بتواند اطلا‌عات آن را در اختیار محققان، اساتید و دانش پژوهان رشته های باغبانی قرار ‌دهد.

وی شرایط اقلیمی آذربایجان شرقی را برای پرورش گل و گیاه به خصوص گل های شاخه بریده همچون گلایل، لیلیوم، مریم، رز، ژربرا، داودی و لاله و نیز پرورش و تکثیر پیاز آنها مناسب دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه هر ساله چند صد هزار پیاز لاله از ایران به کشورهای آسیای میانه صادر می شود، افزود: این کار سبب اشتغالزایی صدها نفر شده است و در صورت توسعه به طور قطع می تواند فرصتهای شغلی زیادی ایجاد کند.

مسعود محمدیان گفت: پرورش گل بخصوص گل لاله می تواند زمینه اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی استان بخصوص بخش باغبانی را فراهم سازد.

محمدیان با اشاره به اینکه برای صادرات گل و گیاه به ویژه گل لاله به خارج از کشور و افزایش رونق این بازار، آماده ایم از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان تسهیلات ویژه ای همچون زمین و وام در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم، افزود: لازم است جهت گسترش صنعت تولید گل در استان، پایانه‌های صادرات گل و گیاه، مجتمع‌ها و دهکده‌های گل و گیاه ایجاد شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه لاله گلی ‌ایرانی است و در فرهنگ ایرانی به عنوان نماد شهید به کار رفته است، افزود: متاسفانه با وجود ایرانی بودن گل لاله ‌این گل امروز به نام هلند معرفی می‌شود.

ضریب تکثیر پیازگل لاله سه برابر بوده و قیمت متوسط یک کیلو پیاز در بازارهای بین المللی 10 دلار است و آمارهای موجود نشان می دهند کشور ترکیه سالانه 60 میلیون پیاز لاله به کشورهای آسیایی صادر می کند.