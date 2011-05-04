به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مهندس محسن صالحی با اعلام این خبرگفت : با توجه به فرارسیدن فصل گرما و به منظور حفظ و گسترش فضای سبز ، طرح مبارزه سراسری و عمومی با آفت حشرات برگ‌خوار نارون آغاز گردیده که خوشبختانه با توجه به اقداماتی که در سالهای گذشته توسط شهرداری جهت نابودی ‌حشرات صورت‌گرفته ، امسال نیز در سطح شهر قم انجام می گردد.



وی آفت سوسک برگ‌خوار نارون را به عنوان جدی‌ترین آفت درختان سطح شهر قم عنوان نمود و افزود: واحد سمپاشی سازمان پارکها ضمن آمادگی کامل جهت اجرای عملیات سمپاشی و دفع آفات، معتقد به پیشگیری به عنوان روش بهتر و عقلانی‌تر در مبارزه با آفات است.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم‌ ‌اف‍زود: س‍‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ س‍‍ازم‍‍ان‌ پ‍‍ارک‌ ‌ه‍‍ا و ف‍ض‍‍ا‌ی‌ س‍ب‍ز طرح م‍ب‍‍ارزه‌ ش‍ی‍م‍ی‍‍ای‍‍ی‌ ب‍ر ‌ع‍ل‍ی‍ه‌ س‍وس‍ک‌ ب‍رگ‌ خ‍و‌ار ر‌ا ‌ان‍ج‍‍ام‌ د‌اد ک‍ه‌ ن‍ت‍‍ای‍ج‌ ق‍‍اب‍ل‌ ق‍ب‍ول‍‍ی‌ در ب‍ر د‌اش‍ت‍ه‌ و ت‍‍ا ح‍د‌ود زیادی‌ ‌از خ‍س‍‍ارت‌ ن‍‍اش‍‍ی‌ ‌از ‌ای‍ن‌ ‌آف‍ت‌ ک‍‍اس‍ته شده است‌.



وی زمان اجرای این طرح را دهه دوم اردیبهشت ماه اعلام کرد و افزود: این طرح هر شب از ساعت 23 لغایت 5 صبح در سطح مناطق شهرداری آغاز و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد و‌ ‌از ش‍‍ه‍رون‍د‌ان‌ درخ‍و‌اس‍ت‌ می نمائیم ب‍‍ا م‍ش‍‍ا‌ه‍ده درخ‍ت‍‍ان‌ ‌آل‍وده‌ در خ‍ی‍‍اب‍‍ان‌‌‌ه‍‍ا، ک‍وچ‍ه‌ ‌ه‍‍ا و ی‍‍ا ح‍ت‍‍ی‌ م‍ن‍‍ازل‌ خ‍ود ج‍‍ه‍ت‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ر‌ی‌ ‌از ‌ان‍ت‍ش‍‍ار ‌آف‍ت‌، م‍وارد ر‌ا به‌‌ س‍‍ازم‍‍ان‌ پ‍‍ارک‌ ‌ه‍‍ا و ف‍ض‍‍ا‌ی‌ س‍ب‍ز منطقه خود اطلا‌ع دهند.

