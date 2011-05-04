مهتاب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: جشنواره معلم کوچولو در کانون فاطمه الزهرا(س)کرج برگزارشده است.

وی افزود: این جشنواره راهی برای انتخاب شغل دانش آموزان است.

امیری عنوان کرد: از جمله اهداف این جشنواره انتخاب شغل برای دانش آموزان در آینده است.

وی اظهار داشت:در این جشنواره دانش اموزان خود معلم هستند وبه ابداع روش هایی در تدریس می پردازند.

مدیر کانون فاطمه الزهرا(س)بیان کرد:تعداد25دانش آموز در این جشنواره از مدارس لاله های انقلاب، شهید نصیری ها،امیدوار، یادگارامام(ره)، حضرت خدیجه(س) ، فرهنگ وحضرت معصومه(س)شرکت داشتند.