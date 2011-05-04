به گزارش خبرنگار مهر، این همایش از سوی فرهنگستان علوم اسلامی قم با همکاری دانشگاه تهران در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می شود.

سخنرانی افتتاحیه این همایش از سوی آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی ایراد می شود. دبیر علمی همایش حجت‌الاسلام سید محمدمهدی میرباقری و سخنرانی حجت‌الاسلام علی‌اکبر رشاد از دیگر بخشهای این همایش یک روزه است.

سخنران میهمان ویژه این همایش پروفسور علی‌محمد نقوی از هند است و پس از آن علاوه بر سخنرانی حجت‌الاسلام محسن غرویان میزگرد علمی با حضور دکتر کچوئیان، دکتر پارسانیا، دکتر خسروپناه، دکتر برنجکار برگزار می شود.

سخنرانی استاد رحیم‌پور ازغدی و دکتر ابراهیم فیاض از دیگر برنامه های این همایش است. میزگرد علمی همایش تحول در علوم انسانی با حضور دکتر محمدتقی سبحانی، دکتر ارسطا، دکتر سعید زیباکلام، دکتر علی مصباح یزدی برگزار می شود.

سخنرانی اختتامیه این همایش نیز بر عهده دکتر رضا داوری اردکانی است.