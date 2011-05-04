به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده آشنا ساختن جوانان و نوجوانان با ادبیات سینمای روز و جریان شناسی سینمای ایران و جهان را مهمترین هدف از برگزاری این دوره آموزشی عنوان کرد و اظهار داشت: جلسات این کارگاه های آموزشی در سیزده موضوع جداگانه طی یک دوره 16 ساعته برای ثبت نام کنندگان تشکیل می شود.

وی مبانی نقد، مروری بر ادبیات سینما، آشنایی با شیوه های مرسوم نقد، جریان شناسی سینمای ایران و جهان و مروری بر ادبیات شهید آوینی در نقد فیلم را از عناوین و مباحث کارگاه های آموزشی نقد برشمرد و افزود: در طی این کارگاه فیلم های منتخب از کارگردانان ایرانی و خارجی براساس مطالب عنوان شده در کارگاه ها نقد می‌شود.

داننده اظهار داشت: آشنایی با اصول نقد، نحوه تحلیل محتوا، ساختار و گفتمان فیلم ها، تحلیل انگیزه سازنده فیلم براساس نظریه بردول، تاریخچه سینما، مروری بر انواع فیلم، تاریخچه سینمای ایران قبل و بعد از انقلاب و تاثیر صهیونیسم بر سینمای جهان، از جمله سرفصل های کارگاه های آموزشی نقد فیلم خواهد بود.

کارگاه آموزشی نقد فیلم از اردیبهشت ماه سال جاری در محل مجتمع فرهنگی هنری تبریز برگزار می‌شود.