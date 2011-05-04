سیاست کلی نظام برای نرخ تورم هدفگذاری نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی آقا محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با یبان این مطلب افزود: در واقع سیاستهای نظام در زمینه اشتغال هدف گذاری شده است.

وی رساندن نرخ بیکاری به عدد هفت را از سیاستهای مهم و کلی نظام عنوان کرد و گفت: نقطه باز گذاشته شده در این مسیر نیز به نوعی بازی با تورم محسوب می شود زیرا گاهی برای ایجاد رونق باید از مسیر تورم هم عبور کرد.

آقامحمدی تاکید کرد: کنترل موارد تورمی و جلوگیری از بالا رفتن نرخ تورم از سیاستهای مهم دولت است.

این مسئول با اشاره به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و کارکرد مطلوب این طرح اظهارداشت: دولت با اجرای موفق این طرح توانست در سال گذشته 12.4 درصد نرخ تورم را کنترل کند این اقدام در شرایط حاکم بر جامعه چیزی شبیه به معجزه بود.

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور، عنوان کرد: پیش بینی نرخ تورم برای اجرا در سال 90 مشابه سال گذشته و با نوسان مثبت، منفی یک است.

وی بر باز بودن دست دولت در زمینه های سیاست گذاری تاکید و تصریح کرد: هرچه دست دولت در این زمینه ها باز گذاشته شود عملکرد بهتری متوجه مسائل کشوری است.

آقامحمدی گفت: ایجاد محدودیت در امور سیاستگذاری دولت به معنای اجرای ناموفق سیاستها و عدم تداوم موفقیت برنامه های دولت است.

وی خواستار نگاه تخصصی به سیاستهای دولت شد و افزود: برای موفق بودن در امور مختلف کشور نیاز است در این زمینه مسائل کاملا تخصصی باشند.



حذف سه صفر از واحد پول ملی تنها بحث کارشناسی است

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور در خصوص حذف سه صفر از واحد پول ملی کشور اذعان داشت: این موضوع تنها یک بحث کارشناسی است نه یک بحث اجرایی.

آقامحمدی تاکید کرد: ما در حال حاضر در آستانه اجرای این طرح نیستیم.

وی روند اجرای این طرح را طولانی ذکر و عنوان کرد: در این طرح تنها برای تغییر شکل ظاهری اسکناسها دو سال زمان مورد نیاز است.

این مسئول ادامه داد: طبیعی است که در یک جامعه علمی برای رسیدن به راهکارهای اساسی و کارآمد بحثهای مختلف شکل بگیرد بنابراین بحثهای کارشناسی را باید غیر از اجرا دید.