465 میلیارد ریال برای تامین برق مسکن مهر استان قزوین هزینه شد

یوسف جبارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: در راستای سیاست های دولت محترم جهت ساخت مسکن انبوه در قالب پروژه مسکن مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در اولین فرصت برق مورد نیاز این واحدها را تامین کرد و به عنوان اولین دستگاه خدمت رسان در این طرح وارد عرصه شد.

وی افزود: با احداث حدود10 کیلومتر شبکه 20 کیلوولت و نصب 25 دستگاه پست توزیع با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و300 میلیون ریال نسبت به تامین نیازهای اولیه برق در طرح مسکن مهر اقدام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: جهت تامین برق دائم پروژه ها هم اقداماتی انجام شد که احداث خطوط 20 کیلوولت به طول 52 کیلومتر با اعتباری بالغ بر20 میلیارد ریال، خطوط 400 ولت بطول32 کیلومتر با اعتباری بالغ بر12 میلیارد ریال، نصب 116 دستگاه پست توزیع با اعتباری بالغ بر 374 میلیارد ریال، سه کیلومتر روشنایی معابر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال و پست فوق توزیع در مسکن مهر محمدیه با اعتباری بالغ بر50 میلیارد ریال از جمله اقدامات انجام شده است.

وی تصریح کرد: با اجرای پروژه های20 کیلوولت زیرساختها به گونه ای آماده شده که قادریم به زودی برق حدود پنج هزار واحد مسکن مهر در سطح استان را برقرار کنیم.

جبارزاده در خصوص قابلیت اطمینان سیستم برقرسانی شهرک مهرگان گفت: این شرکت در راستای برقرسانی متناسب با مبلمان شهری و افزایش قابلیت اطمینان سیستم برقرسانی به شهرک مهرگان طراحی شبکه 20 کیلوولت شهرک را بصورت شبکه زمینی انجام داده و همچنین شبکه بصورت رینگ طراحی شده که در صورت وجود اشکال در یک نقطه بلافاصه محل عیب از مدار خارج و سایر قسمتهای شهرک از این اشکال متاثر نخواهد شد.

وی گفت: برای پستهای توزیع از تجهیزات کمپکت که عمر بالایی دارد و نیازمند تعمیر ونگهداری نیست استفاده شده که علاوه بر عمر طولانی، درصد خرابی آنها نیز کم بوده ودر نتیجه عیوب کمتری در شبکه ایجاد شده و خاموشی نیز کمتر می شود.

جبارزاده تصریح کرد: استفاده از این سیستم، قابلیت اطمینان سیستم برق شهرک را افزایش داده و برای تامین برقرسانی مطمئن، یک پست فوق توزیع اختصاصی نیز در نظر گرفته شده که برق شهرک را بدون واسطه و مستقیم از شبکه فوق توزیع تامین خواهد کرد.