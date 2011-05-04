به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی آقا محمدی پیش از ظهر امروز در بازدید از آزمایشگاه های تحقیقاتی سازمان استاندارد،

از اعلام فراخوان عمومی سازمان بازرسی کل کشور برای جذب 30 هزار نفری افراد در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ساماندهی بیش از پیش واردات و صادرات کالا همچنین نظارت بر کیفیت این صورت می گیرد که به تبع آن کلیه کالاهای وارداتی به کشور دارای کد تجاری می شوند.

وی تاکید کرد: با اجرای این مهم از واردات بی رویه نیز به نحو مطلوبی جلوگیری می شود.

آقامحمدی همکاری با کشورهای خارجی در زمینه وارات و صادرات را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: بر اساس توافقهای صورت گرفته با سه کشور اول در واردات و سه کشور اول در صادرات، همه کالا ها با بالاترین میزان استانداردهای کیفی صادر می شوند ضمن آنکه کشورهایی که بیشترین واردات را از آنها دریافت می کنیم نیز ملزم به رعایت باید وظایف کنترلی و استانداردی کالاهایشان هستند.

مبارزه با مفاسد اقتصادی از کارکردهای سازمان استاندارد است

آقامحمدی با بیان اینکه هم اکنون در سالگرد صدور فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار داریم، گفت: یکی از گزینه های مهمی که به شکل اساسی و اصولی مانع بروز و اشاعه فساد می شوند ، موسسات تحقیقاتی هستند که بر کیفیت کالا نظارت و میزان آن را مشخص می کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از مردم ظواهر فساد را تنها در جایی می بینند که امری روشن و بدیهی مورد سرقت رفته باشد این درحالیست که در بسیاری از مسائل روزمره مردم از جمله مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، خودرو و مصالح ساختمانی به کار رفته در منازل مسکونی نیز تقلبهای بسیاری وجود دارد.

این مسئول عدم رعایت استاندارها را نادیده انگاشتن حقوق ملی خواند و اظهارداشت: این امر موجب زایل شدن حیثیت ملی نیز می باشد.

آقامحمدی بر جلوگیری از واردات بی رویه و بی کیفیت کالا ها تاکید کرد و افزود: موسسه استاندارد و تحقیقات به لحاظ دارا بودن جایگاه حاکمیتی در کشور نقش حساس و کلیدی را در این خصوص بر عهده دارد.

این مسئول سابقه 51 ساله را یاد آور شد و با اشاره به فعالیتهای مثبت این سازمان عنوان کرد: وجود نیروهای کیفی در این مرکز تحقیقاتی از مزیتهای بزرگی است که باعث عملکرد موفق سازمان شده است.

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور، استقرار این سازمان در همه مرزهای رسمی، ایجاد 157 مرکز تحقیقاتی در کشور، همکاری یکهزار و 250 آزمایشگاه همکار و همکاری با سازمانهای بین المللی بازرسی را از جمله قابلیتهای مهم این سازمان دانست و تصریح کرد: این مرکز تحقیقاتی با دارا بودن این ظرفیتها نقش به سزایی در جلوگیری از تولید کالاهای بی کیفیت دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به فعالیتهای گسترده این سازمان تقویت آن از اولویتهای مهم است.

آقامحمدی با اشاره به توافق سازمان استاندار در خصوص تحقق خواسته های دولت دهم همچنین دستورات ریاست جمهوری، افزود: بر اساس قرار شد سازمان امسال را به عنوان سال نهضت کیفیت کالا و خدمات بخواند.

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور امروز از آزمایشگاه های ساختمان، خودرو، برق و تغذیه بازدید کرد.