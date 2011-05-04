شبکه اجتماعی دوستداران کتاب در گلستان راه اندازی شد

سید حسین علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این طرح که در سفر هیئت دولت، مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار به آن اختصاص یافت، رابطان کتاب در سه مقطع دانش‌آموزی، کارمندان ادارات و ساکنان محلات همکار افتخاری این اداره کل می‌‌شوند.

وی اظهار داشت: این افراد به عضوگیری در کتابخانه‌ها، امانت کتاب و اجرای برنامه‌های فرهنگی ارتقای کتابخوانی از جمله مسابقه، همایش و نقد کتاب می‌پردازند.

علوی افزود: تاکنون تمام مدارس استان رابطان خود را معرفی کرده‌اند و تمام کانونهای زیر پوشش بهزیستی نیز مشمول طرح شده‌اند.

مدیرکل کتابخانه های گلستان بیان کرد: جهت عملیاتی کردن این مهم ارتباط گیری با دستگاهها و ادارات شروع شده است و بعد از عقد تفاهم نامه و معرفی رابطین دستگاهها این مهم وارد فاز اجرائی خود در ادارات خواهد شد.

وی اظهار داشت: با هماهنگی های بعمل آمده با بهزیستی استان و فرهنگی ورزشی شهرداریها به واسطه حضور خوبی که در محلات دارند این مهم در محلات نیز اجرا خواهد شد.