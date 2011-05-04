به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی مشهدی ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان شهری گنبد اضافه کرد: سازمان بازرسی طی سال های گذشته دوره های مختلف آموزشی برای مدیران و کارکنان دستگاه های اداری برگزار کرده است.

وی گفت: اجرای این دوره ها بازخورد بسیار خوبی در اجرای دقیق مقررات و نیز کاهش تخلفات داشته است.

وی اظهار داشت: سازمان بازرسی به هیچ عنوان به دنبال مچ گیری نیست و تنها هدف آن رعایت قانون از سوی همه مدیران و کارکنان دستگاه های اداری و اجرایی است.

مشهدی با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاداقتصادی از سوی رهبری انقلاب افزود: تحقق این شعار نیز باید از مجرای قانون باشد و نباید به نام کار و کوشش جهادی، قانون زیر پا گذاشته شود.