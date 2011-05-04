محمد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرایط ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج در دو بازدیدی که بازرسان AFC داشته اند مطلوب بوده است و اینبار تلاش خواهیم کرد با همکاری مسئولان باشگاه سایپا و اداره کل تربیت بدنس استان البرز نواقص را برطرف و رضایت ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا را جلب کنیم.

وی به شرایط باشگاه سایپا و شرایط خاص تیم در لیگ برتر نیز اشاره کرد و گفت: سایپا از توان لازم برای کسب امتیازات مورد نیاز برخوردار است.

محمودی ابراز امیدواری کرد: با ثبت نتایج مطلوب در دو دیدار باقیمانده نماینده استان البرز به حضور خود در لیگ برتر ادامه دهد.

وی تاکید کرد: شخصا به آینده این تیم تا پایان فصل امیدوارم و حتم دارم سایپا سقوط نخواهد کرد.