" برف روی شیروانی داغ " در ارسباران اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، " برف روی شیروانی داغ " با بازی شهاب حسینی ، آنا نعمتی ، کوروش تهامی ، خاطره اسدی ، هنگامه قاضیانی یک شنبه 18 اردیبهشت ساعت 30/17 در سالن هنر فرهنگ سرای ارسباران نمایش ، نقد و بررسی خواهد شد.

این فیلم، داستان به جا ماندن اثری از یک شاعر مشهور در شب قبل از مرگ و رمز گشایی بسیاری از سوال ها درباره زندگی و مرگش است.

جلسه پرسش و پاسخ این فیلم بلافاصله بعد از نمایش طی مراسم ویژه ای به مناسبت دویستمین نشست باشگاه فیلم تهران، به منظور تقدیر وتشکر از دست اندرکاران و عوامل باشگاه با حضور سید علیرضا سجاد پور و شفیع آقا محمدیان و برخی دیگر از عوامل فیلم برگزار خواهد شد .

