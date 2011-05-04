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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

" برف روی شیروانی داغ " در ارسباران اکران می شود

" برف روی شیروانی داغ " در ارسباران اکران می شود

باشگاه فیلم تهران به مناسبت دویستمین نشست هفتگی خود اقدام به نمایش، نقد و بررسی فیلم سینمایی "برف روی شیروانی داغ" ساخته هادی کریمی کرده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، " برف روی شیروانی داغ " با بازی شهاب حسینی ، آنا نعمتی ، کوروش تهامی ، خاطره اسدی ، هنگامه قاضیانی یک شنبه 18 اردیبهشت ساعت 30/17 در سالن هنر فرهنگ سرای ارسباران نمایش ، نقد و بررسی خواهد شد.

این فیلم، داستان به جا ماندن اثری از یک شاعر مشهور در شب قبل از مرگ و رمز گشایی بسیاری از سوال ها درباره زندگی و مرگش است.

جلسه پرسش و پاسخ این فیلم بلافاصله بعد از نمایش طی مراسم ویژه ای به مناسبت دویستمین نشست باشگاه فیلم تهران، به منظور تقدیر وتشکر از دست اندرکاران و عوامل باشگاه با حضور سید علیرضا سجاد پور و شفیع آقا محمدیان و برخی دیگر از عوامل فیلم برگزار خواهد شد .
 

کد مطلب 1304943

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