به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، در جلسه مشترک هم اندیشی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار با مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران که به منظور ساماندهی کانونهای مساجد تشکیل شد، روح الله صاحبی افزود: مشکل ارتباطی میان کانونهای فرهنگی هنری با ادارات و دبیرخانه کانون در استان تهران مرتفع می شود و به زودی، تمام این کانونها به سایت اطلاع رسانی مجهز می شوند.

وی اظهار داشت: در سال جاری، تمامی طرحها و برنامه های کانونهای فرهنگی هنری بعد از اظهار نظر مدیران آنها تصویب می شود، به گونه ای که فعالان فرهنگی مساجد در تمام سیاستگذاریهای دبیرخانه کانونهای استان تهران دخیل باشند.

58 مسجد در شهرستان شهریار کانون فرهنگی هنری دارند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار نیز در این جلسه به فعالیتهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد اشاره و تصریح کرد: هم اکنون بیش از 120 مسجد فعال در شهرستان شهریار وجود دارد که از این تعداد، 58 مسجد دارای کانون فرهنگی هنری هستند.

حسینی ادامه داد: سرفصل فعالیتهای اداره فرهنگ و ارشاد در این شهرستان، مبحث جنگ نرم و حوزه ITاست.

وی گفت: در این راستا جلسات متعددی با اعضای کانونهای فرهگی هنری و وبلاگ نویسان سطح شهرستان برگزار شده است تا اقدامات اجرایی در آینده، شکل مطلوبتری به خود بگیرد.