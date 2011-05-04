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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

آیت الله صفایی بوشهری:

سازمان کشورهای صادرکننده محصولات پتروشیمی ایجاد شود

سازمان کشورهای صادرکننده محصولات پتروشیمی ایجاد شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: باتوجه به اهمیت مواد پتروشیمی در تولید محصولات دیگر، سازمان کشورهای صادرکننده محصولات پتروشیمی تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران، اظهارداشت: نوآوری در تولید محصول و تامین و نگهداری تجهیزات پتروشیمی باید موردتوجه قرار گیرد تا بتوان بیشتر از این طریق درآمدزایی کرد.

وی صنعت پتروشیمی را صنعتی استراتژیک عنوان کرد و اظهارداشت: پتروشیمی نقش تعیین کننده ای در زیرساخت، طراحی، تجاری سازی و تدوین برنامه های سیاسی در جغرافیای ایران دارد.

امام جمعه بوشهر گفت: در عرصه تولید صنعت پتروشیمی باید با دانش محوری، نوآوری تولید و تولید به روز جهانی، به توسعه این صنعت بپردازیم که در این رابطه پژوهشگاه پتروشیمی با تدابیر و نگاه به افق های آینده می تواند گام های بلندی بردارد.

صفایی بوشهری افزود: دیگر نکته ای که در عرصه پتروشیمی باید به آن توجه داشت، تأمین، نگهداری و توسعه پالایشگاه هاست که با توجه به شرایط خاص مواد تولیدی، سیستمهای پالایشگاه دچار خوردگی و فرسودگی می گردند که لازم است در تعمیر، نگهداری و توسعه پالایشگاه ها تلاش شود.

امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نقش نهاد فرهنگی در شرکتها، گفت: نهاد فرهنگی باید باعث رشد خانواده های کارمندان در فضای فرهنگی، آموزشی و دینی باشد و باعث، خدماتی جهت تجدید قوای جسمی از جمله بهداشت و درمان باشد.

عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران نیز گفت: شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی –انرژی پارس به ریاست وزیر نفت به منظور بررسی سیاست های کلی بخش بالادستی و پایین دستی تعامل بین استان و صنعت نفت تشکیل شده تا بتوانیم شاهد فعالیت بیشتر صنعت نفت در استان بوشهر باشیم.

کد مطلب 1304956

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