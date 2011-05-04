سازمان کشورهای صادرکننده محصولات پتروشیمی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران، اظهارداشت: نوآوری در تولید محصول و تامین و نگهداری تجهیزات پتروشیمی باید موردتوجه قرار گیرد تا بتوان بیشتر از این طریق درآمدزایی کرد .

وی صنعت پتروشیمی را صنعتی استراتژیک عنوان کرد و اظهارداشت: پتروشیمی نقش تعیین کننده ای در زیرساخت، طراحی، تجاری سازی و تدوین برنامه های سیاسی در جغرافیای ایران دارد .

امام جمعه بوشهر گفت: در عرصه تولید صنعت پتروشیمی باید با دانش محوری، نوآوری تولید و تولید به روز جهانی، به توسعه این صنعت بپردازیم که در این رابطه پژوهشگاه پتروشیمی با تدابیر و نگاه به افق های آینده می تواند گام های بلندی بردارد .

صفایی بوشهری افزود: دیگر نکته ای که در عرصه پتروشیمی باید به آن توجه داشت، تأمین، نگهداری و توسعه پالایشگاه هاست که با توجه به شرایط خاص مواد تولیدی، سیستمهای پالایشگاه دچار خوردگی و فرسودگی می گردند که لازم است در تعمیر، نگهداری و توسعه پالایشگاه ها تلاش شود .

امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نقش نهاد فرهنگی در شرکتها، گفت: نهاد فرهنگی باید باعث رشد خانواده های کارمندان در فضای فرهنگی، آموزشی و دینی باشد و باعث، خدماتی جهت تجدید قوای جسمی از جمله بهداشت و درمان باشد .