سازمان کشورهای صادرکننده محصولات پتروشیمی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران، اظهارداشت: نوآوری در تولید محصول و تامین و نگهداری تجهیزات پتروشیمی باید موردتوجه قرار گیرد تا بتوان بیشتر از این طریق درآمدزایی کرد.
وی صنعت پتروشیمی را صنعتی استراتژیک عنوان کرد و اظهارداشت: پتروشیمی نقش تعیین کننده ای در زیرساخت، طراحی، تجاری سازی و تدوین برنامه های سیاسی در جغرافیای ایران دارد.
امام جمعه بوشهر گفت: در عرصه تولید صنعت پتروشیمی باید با دانش محوری، نوآوری تولید و تولید به روز جهانی، به توسعه این صنعت بپردازیم که در این رابطه پژوهشگاه پتروشیمی با تدابیر و نگاه به افق های آینده می تواند گام های بلندی بردارد.
صفایی بوشهری افزود: دیگر نکته ای که در عرصه پتروشیمی باید به آن توجه داشت، تأمین، نگهداری و توسعه پالایشگاه هاست که با توجه به شرایط خاص مواد تولیدی، سیستمهای پالایشگاه دچار خوردگی و فرسودگی می گردند که لازم است در تعمیر، نگهداری و توسعه پالایشگاه ها تلاش شود.
امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نقش نهاد فرهنگی در شرکتها، گفت: نهاد فرهنگی باید باعث رشد خانواده های کارمندان در فضای فرهنگی، آموزشی و دینی باشد و باعث، خدماتی جهت تجدید قوای جسمی از جمله بهداشت و درمان باشد.
عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران نیز گفت: شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی –انرژی پارس به ریاست وزیر نفت به منظور بررسی سیاست های کلی بخش بالادستی و پایین دستی تعامل بین استان و صنعت نفت تشکیل شده تا بتوانیم شاهد فعالیت بیشتر صنعت نفت در استان بوشهر باشیم.
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