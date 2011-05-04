به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از اسکرین دیلی در این دوره از جشنواره لس آنجلس که از 16 ژوئن ( 26 خرداد) آغاز می‌شود بیش از 200 فیلم داستانی از جمله 4 فیلم از سینمای کوبا در بخش‌های مختلف به نمایش در می آید.



در حالی که محصولات سینمای کوبا به ندرت در آمریکا فرصت نمایش می‌یابند فیلم‌های "حوای هاوانا" ساخته فینا تورس ، "عملیات پیتر پن: بازگشت به کوبا" به کارگردانی استلا براوو، "سوئیت هاوانا" اثر فرناندو پرز و "بلیتی به مقصد بهشت" ساخته جراردو والدز در جشنواره امسال لس آنجلس روی پرده می روند. هیئت انتخاب جشنواره از میان 5025 فیلم متقاضی ده فیلم را دربخش مسابقه سینمای داستانی و 9 فیلم را در بخش مسابقه مستند پذیرفته اند.



18 فیلم نیز در بخش جنبی اما پر اهمیت " جدول نمایشی تابستان" جشنواره نمایش داده می شوند.از میان این آثار می توان به فیلم های شاخصی چون " زمینی دیگر" ، " نگهبان" ، " زمین مرتفع" ، "آینده" و " صفحه اول : درون نیویورک تایمز" اشاره کرد.



در حاشیه جشنواره بیستمین سال ساخت فیلم "بچه های محله" ساخته جان سینگلتن با نمایش نسخه ای دیجیتالی و گرد همایی بازیگران و عوامل فیلم گرامی داشته می شود.همچنین گرامی داشت سی امین سال تولید فیلم " داس بوت" ساخته ولفگانگ پیترسن" و نمایش ویژه نسخه ای بازسازی شده از "رود وحشی" الیا کازان از دیگر برنامه های جنبی این جشنواره است.



علاوه بر اینها دو فیلم نیز بیست و پنجمین سال ساخت خود را جشن می گیرند.این دو فیلم عبارتند از : "کنارم بمان" ساخته راب رینر و " روز مرخصی" به کارگردانی فریس بیوئلر. از دیگر فیلم های حاضر در بخش مسابقه می توان به " ضرباهنگ" ساخته مایکل راپاپورت ، " کارآگاه دی و راز شعله شبح" به کارگردانی تسویی هارک و " حیله گری های اینگمار برگمن" ساخته مشترک گای مدین و ران و راسل مائل اشاره کرد. جشنواره فیلم های مستقل لس آنجلس روز 26 ژوئن ( 5 تیر) به پایان می‌رسد.