دیدار مدیران مرکز گسترش با هیئت مدیره انجمن مستندسازان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که شفیع آقامحمدیان مدیرعامل، حسین خورشیدی معاون فرهنگی، سعید الهی مشاور ارتباطات، شهنــام صفاجو مدیر روابطعمـــومی و محمدرضا صفیــری مدیر برنامــهریزی پاتوق سینما – مستند از سوی مرکز حضور داشتند، اعضای هیأت مدیره انجمن مستندسازان شامل محمدرضا مقدسیان، ابراهیم مختاری، محبوبه هنریان، علیرضا قاسمخان و مهرداد زاهدیان با استقبال از اینگونه نشستهای مشترک بر توسعه ارتباطات و تعاملات فیمابین تأکید کردند.
شفیع آقامحمدیان در این دیدار طی سخنانی اظهار داشت: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان اصلیترین بخش بدنه مدیریتی سینمای ایران در حوزه مستند، همواره تلاش مینماید با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود در میان جامعه مستندسازان کشور در جهت ارتقای کمی و کیفی این سینما گام بردارد.
وی گفت: استفاده از نظرات و دیدگاههای هنرمندان فعال در عرصه مستند و بکارگیری آنها در چارچوب مقررات و مأموریتهای تعریف شده برای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، از جمله روشهای ارتباطی برای پیشرفت امور است که در فضایی آرام و منطقی در نهایت منجر به رونق سینمای مستند و رفع مشکلات صنفی مستندسازان خواهدشد.
در این نشست، اعضای هیأت مدیره انجمن مستندسازان نیز، هریک پیرامون موضوعات مرتبط با انجمن و پیشنهادات خود در نخستین جلسه مشترکی که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار گردید به بحث و تبادل نظر پرداخته و در خاتمه مقرر شد سرفصلهای اصلی مطروحه از جمله چگونگی مشارکت انجمن در برنامهریزیهای سینما سپیده (پاتوق سینما – مستند)، رونق مجدد صندوق حمایت از تولید مستند و تقویت مالکیت بخش خصوصی در تولید اثر و ... طی نامهای به "مرکز" اعلام ، تا تصمیمات لازم درخصوص آنها اتخاذ شد.
