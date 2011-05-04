به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از شهروندان فلسطینی گفت که شهرک نشینان و یهودیان موسوم به "ارتدوکس های افراطی" اوایل صبح روز سه شنبه با حمله خود به نمازخانه مدرسه ای در شهر "حمراء" آن را به آتش کشیدند.

در این حمله پنجره های این نمازخانه شکسته شد و پس از آتش زدن فرش های آن دیوارهایش نیز سیاه شد.

"جبرین البکری" فرماندار نابلس گفت که شهرک نشینان سبب شعله ور شدن آتش در روستای "حوارا" شده اند.

وی اضافه کرد: این اقدام یهودیان افراطی بخشی از تجاوزهای شهرک نشینان در این ناحیه است و ما در گذشته هشدارهای لازم را داده ایم و دوباره هشدار می دهیم که آنها در صدد کشاندن این منطقه به دایره خشونتها هستند.



خشونتهای شهرک نشینان یهودی علیه فلسطینیان یکی از عادی ترین اقدامات افراطیون یهودی علیه مسلمانان به شمار می رود.