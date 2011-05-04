توجه به علم موجب استقلال کشور در عرصه های بین المللی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار دانش‌آموزان استعدادهای درخشان بوشهر افزود: اگر یک جامعه بخواهد به سعادت برسد باید به مقوله توسعه و پیشرفت تسلط داشته باشد و لازمه این تسلط علم است چراکه مهمترین زیرساخت یک جامعه، علم محسوب می شود .

وی در ارتباط با استعدادهای درخشان در استان بوشهر گفت: مدیران آموزش و پرورش با طرح و برنامه ویژه، ایجاد استعداد و نخبه پروری کرده و سپس نخبگان را حفظ و راه را برای رشد آنان هموار کنند .

صفایی بوشهری گفت: در جهت رشد استعدادها و نخبگان باید با ایجاد فضاهای مدرن آموزشی از همام ابتدا دانش آموزان نخبه را در راه تعالی و رشد قرار داد .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر جوانان را به تلاش و کوشش در را ه تحصیل و علم در زندگی و احترام به پدر و مادر توصیه کرد.