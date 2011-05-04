شهره لرستانی در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر درباره فعالیت‌های مرکز پیشکسوتان هنر گفت: این مرکز خیریه سه سال پیش تعطیل شد، متاسفانه بعضی افراد با نام حمایت از هنرمندان و پیشکسوتان پیش آمدند اما در عمل فقط به منافع فردی‌شان فکر کردند، تلاش خیرخواهانه من و تعدادی از همکارانم برای دستگیری از هنرمندان باسابقه نتیجه‌ای برایم جز خستگی نداشت.

وی ادامه داد: با توجه به برخوردهایی که در آن سال‌ها با من شد و بی‌انگیزگی که نصیبم شده دیگر در این حوزه فعالیت نمی‌کنم، در حالی که هنرمندان عزیز و باسابقه همواره نیازمند محبت و حمایت هستند.

مرکز پیشکسوتان هنر، با همت و به مدیریت شهره لرستانی بازیگر سینما و تلویزیون با هدف حمایت از هنرمندان پیشکسوت تاسیس شده بود.